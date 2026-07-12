¡También rapea! Erling Haaland hizo una canción cuando era adolescente que ahora es viral | VIDEO

Erling Haaland es una estrella del fútbol y sin duda, una de las más destacadas del Mundial 2026. Sin embargo, antes de ser mundialmente reconocido por su larga cabellera rubia y su activa participación en favor de la Selección de Noruega, el jugador había explorado una fase musical que no todos conocen.

Cabe mencionar que desde su adolescencia, el atleta había logrado formar parte de las selecciones juveniles de su país, donde conoció a algunos de sus amigos. Esto fue un factor determinante para que se aventurara a hacer una canción en 2016.

La canción que hizo Haaland a los 16 años

Hace 10 años, cuando Haaland tenía alrededor de 16 años y formaba parte de la sub-17 junto a Erik Botheim y Erik Tobias, exploró la música junto a ellos bajo el nombre Flow Kingz, un proyecto divertido que realizaban durante sus tiempos libres.

En el video que se convirtió en uno de los más virales de la actualidad, los adolescentes realizan coreografías improvisadas. Lyng, nombre artístico de Haaland, aparece simulando utilizar una parrilla mientras monta un auto de juguete y realiza un baila en cámara lenta.

El tema se llama ‘Kygo Jo’ y la letra hace referencia a Kygo, productor y DJ noruego responsable de éxitos como “It Ain’t Me”. También habla de cómo se vive la juventud en un país nórdico.

Después de que el delantero debutara en el Mundial 2026, el propio Kygo se enteró de la existencia del tema y aseguró que si Erling anotaba contra Brasil, haría un remix.

Noruega venció a la selección pentacampeona el pasado domingo 5 de julio con un 2-1 que incluyó un gol de Erling, por lo que el productor musical cumplió con su parte del acuerdo al lanzar una nueva versión del tema, que rápidamente se convirtió en el tema más escuchado de Noruega.

Aunque la selección europea quedó eliminada del torneo de verano este sábado al perder ante Inglaterra en Miami, Erling Haaland es considerado como uno de los jóvenes talentos más importantes del deporte en la actualidad, por lo que se espera ver mucho más de él y del futuro, aunque probablemente este tema sea el último de su “carrera” musical.

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