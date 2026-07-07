Los MEMES más virales de Karina Torres

Karina Torres no solo destaca por su personalidad divertida y su capacidad de entretener a miles de personas en sus transmisiones en vivo y otro contenido en redes sociales.

Con una actitud donde no tiene miedo de ser ella misma, algunos gestos y frases de la famosa se han convertido en memes virales que fueron inmortalizados por parte de su propia comunidad, quienes encuentran los momentos más divertidos de su contenido.

En muchas ocasiones, lo que más llama la atención son los gestos de la mujer trans, quien muestra sorpresa, duda, diversión y otras emociones de manera divertida y exagerada.

Uno de los más virales es cuando está con Wendy y otras integrantes de Las Perdidas mientras platican y ella pasa de una expresión seria a soltar una carcajada en la que abre completamente la boca.

Otro es donde la podemos ver corriendo, pues muchos aseguran que lo hace igual que Apocalypto, un personaje de película con el que dicen que ella guarda cierto parecido.

De hecho, hay varios memes de Karina donde corre de manera dramática, lo que ha generado risas y se utiliza de manera constante a modo de reacción para alguna publicación.

Sin duda, Karina Torres es una personalidad que ha sabido destacar en redes sociales y su imagen se ha convertido en el centro de las risas por sus divertidas reacciones.

Es por este motivo, entre otros, que al público le gustaría ver a la influencer en La Casa de los Famosos México, donde aseguran que arrasaría y se convertiría en la ganadora del reality show, como lo hizo hace años Wendy Guevara.

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El antes y después de Karina Torres | FOTOS

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