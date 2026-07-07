Ernesto Laguardia, ¿Cuántos años tiene, cuánto mide y de dónde es el primer habitante de La Casa de los Famosos 2026?

Ernesto Laguardia, el primer habitante de la Casa de los Famosos 2026

Ernesto Laguardia ha sido el primer confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, quien fue anunciado este lunes 6 de julio después de que su participación fuera filtrada por un anuncio que apareció en televisión antes de tiempo.

El actor aseguró que dentro del programa, promete mostrar su verdadera personalidad, aunque también dijo tener lista una estrategia para sacar al resto de los participantes uno por uno para convertirse en el ganador del reality show.

¿Cuántos años tiene y cuánto mide Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia nació el 5 de octubre de 1959, por lo que actualmente tiene 66 años de edad. El famoso tiene una amplia trayectoria en las telenovelas mexicanas, por lo que es reconocido por millones.

De acuerdo con Google, el histrión mide 1.77 metros, por lo que apenas supera la estatura promedio de los hombres mexicanos, que llega al 1.70. Este pequeño factor ha sido importante para ser una personalidad llamativa en televisión.

¿De dónde es Ernesto Laguardia?

El actor nació en la Ciudad de México. El presentador de televisión mexicano consiguió su primer papel protagónico en la telenovela Quinceañera al lado de Adela Noriega y Thalía. Desde entonces, se colocó entre los favoritos del público.

Ernesto estudió dirección y producción de cine y televisión en la Universidad de Nueva York y desde 1996 desarrolla proyectos a través de su firma Foro 3 S.C. y Producciones Ernesto Laguardia en las que representa artistas y produce teatro y televisión.

En 2002 y parte de 2003 participó como anfitrión del programa de concursos El Club al lado de Adriana Riveramelo. Después se integró a la conducción del programa Hoy y el mismo año, fue llamado por la productora Carla Estrada para que se integrara a la telenovela Amor real, en la cual interpretó a un villano.

Sobre su vida personal, se sabe que se casó con Patricia Rodríguez en 2007 y tiene tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano. La pareja ha formado un matrimonio sólido a pesar de que hay 27 años de diferencia entre ellos.

La pareja se conoció de manera fortuita gracias a la productora Carla Estrada, y su historia ha perdurado a lo largo de casi dos décadas.

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