El antes y después de Karina Torres | FOTOS

Karina Torres es una de las creadoras de contenido más destacadas de la farándula mexicana, quien ha atravesado a lo largo de su vida varios procesos complicados que la han transformado en más de una ocasión.

Desde su transición de género, hasta severos problemas de adicciones que logró superar, la influencer no ha ocultado su pasado, a pesar de que sí reserva los momentos más oscuros para si misma y su círculo cercano.

Las fotos antes y después de Karina Torres

Uno de los mayores cambios en la vida de Karina Torres fue antes de su transición a mujer trans. En redes sociales circulan las fotos de ella en su juventud cuando lucía un cabello más corto y una vestimenta masculina, antes de sus operaciones estéticas.

Estas imágenes dieron mucho de qué hablar, a pesar de que la modelo nunca ha negado su pasado y se ha mostrado transparente sobre la manera en la que ha cambiado su vida a través de los años.

Una de las fotos más impactantes de la famosa es donde aparece antes de sus operaciones estéticas, 20 años antes de que se convirtiera en la celebridad de Internet, imágenes que compartió a través de una transmisión en vivo mientras recordaba aquellos momentos.

“Les voy a mostrar el rostro que tenía yo. Ay, no, hermanas, me acordé y se van a reír de mí. Eso fue hace 20 años (risas). No manchen, hermanas, parecía Laura Bozzo. Les voy a enseñar otra foto, vean mi cabello, parecía de bacinica. Ay, en esa época tomaba… qué fea estaba. Bueno, más bien no era fea, estaba descuidada. La verdad, no me avergüenzo de mi pasado”, señaló.

“Siento que la vida me ha tratado mejor. Ya me hice mis arreglitos de chava, ya me pongo el cabello en un tono que va conmigo. Pero gracias a ese proceso soy quien soy hoy. Sí, me doy risa al verme, pero cómo han pasado los años. Me hacía la ceja como de una verdadera chola. Ay, no, la ceja… y mis dientes de pirañita”, dijo sobre cómo ha cambiado con los años.

La influencer ha confirmado que a través de los años ha tenido implantes de seno, liposucción, así como ajustes estéticos en cadera, glúteos y cintura.

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¿Cuál es el nombre real de Karina Torres?

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