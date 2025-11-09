Así se veía Karina Torres antes de su transformación | FOTOS

Luego del video viral protagonizado por Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla, en redes sociales algunas personas se preguntan quién es la influencer y expresan curiosidad por ver cómo lucía la protagonista de Migajeras x el Mundo hace unos años.

Aquí te contamos su historia de resiliencia y parte de su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres es una influencer, comediante y estilista profesional mexicana, conocida por ser amiga de Las Perdidas, Wendy Guevara y Paola Suárez. Es originaria de León, Guanajuato.

La también conductora, ha convertido su trayectoria en redes sociales en un ejemplo de resiliencia y superación que ha conmovido a mucha gente. Sin temor, reveló que desde los 15 años enfrentó problemas de adicción, vivió en situación de vulnerabilidad y más tarde logró rehabilitarse para continuar con su vida.

En el 2023 se graduó como estilista profesional en León, lo cual marcó un paso más dentro de su desarrollo personal y profesional. Esto le permitió tener un trabajo más estable.

Karina Torres cobró relevancia en redes sociales luego de que Wendy Guevara la invitara a algunas transmisiones en vivo de su canal. Su carisma y buen humor la han convertido en una de las figuras más queridas de la comunidad LGBT+.

Frases distintivas como “hola, migajeras, nadaqueverientas”, “dos, tres trucos”, “tienes tus pensamientos claros y decisivos”, así como su presencia como creadora de contenido en plataformas como Instagram y YouTube, le han otorgado fama y mayores oportunidades laborales en el mundo del entretenimiento.

Por ejemplo, incursionó en la televisión cuando condujo la pre-gala del reality La Casa de los Famosos México en julio de 2025. Además, actualmente tiene un programa de YouTube llamado Migajeras x el Mundo, el cual la ha llevado a viajar por diferentes países del mundo, como Turquía, Brasil y Colombia, entre otros.

En 2024, Karina Torres fue a París para grabar algunas cápsulas en el marco de las Olimpiadas, como conductora del canal México al Minuto.

Así se veía Karina Torres antes de su transformación

Karina Torres es una mujer que ha cautivado al público con su humor y carisma frente a las cámaras. Según se especula en redes sociales, la creadora de contenido nació el 4 de agosto de 1990, por lo que actualmente tiene 35 años.

La influencer ha comentado con sus seguidores que tiene un hermano. Además, se ha nombrado con orgullo como una mujer trans y ha compartido con sus fans su transformación física desde hace varios años.