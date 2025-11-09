El tremendo beso entre Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla: ‘Se la comió’ | VIDEO

Karina Torres, amiga de Wendy Guevara, y el reconocido médico e influencer Dr. Miguel Padilla impactaron al mundo del entretenimiento mexicano luego de que se difundiera un video donde aparecen dándose tremendo beso.

La grabación, captada a inicios de noviembre de 2025 durante un evento público, se viralizó en cuestión de horas, generando miles de reacciones y avivando los rumores sobre una posible relación entre ambas figuras de redes sociales.

El tremendo beso entre Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla: ‘Se la comió’

El inesperado suceso tuvo lugar mientras Karina Torres compartía escenario con su compañera Paola Suárez. El Dr. Miguel Padilla subió al estrado y, sin previo aviso, se acercó a la conductora para besarla frente a todos los presentes.

El gesto provocó gritos, aplausos y bastante emoción entre los asistentes, quienes rápidamente sacaron sus celulares para grabar el momento.

En los videos que fueron difundidos a través de plataformas como TikTok e Instagram, se observa a Karina Torres reaccionando entre la sorpresa y la diversión, incluso bromeando con el público sobre la posibilidad de “repetir el beso”.

Por su parte, el Dr. Miguel Padilla respondió con una sonrisa ante la ovación de los fans antes de retirarse del escenario.

Después del momento viral, la influencer compartió un clip en sus historias de Instagram donde escribió: “Conocí a mi crush”. La frase generó entusiasmo entre sus seguidores, quienes comentan que entre ellos podría estar desarrollándose algo más que una amistad.

Asimismo, los internautas notaron que en las últimas semanas los dos incrementaron su interacción en redes sociales, intercambiando mensajes, reacciones y comentarios que reflejan que hay buena química.

Karina Torres se besa con el Dr Miguel. pic.twitter.com/6pDiDtc73L — La Wendy (@LaWendyGuevara) November 8, 2025

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

“Yo sólo espero que Kari tenga los pies en la tierra porque el otro sólo está despechado“.

“Y uno de espectador”.

“El sueño de todas“.

“No hay emoji que describa mi cara“.

“Sentí cosas de chiiiavaaa“.

El beso entre Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. Sin embargo, ni la influencer, ni el médico han hecho declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

¿Quién es el Dr. Miguel Padilla?

El Dr. Miguel Padilla es un médico mexicano que se convirtió en influencer. Publica contenido educativo sobre salud (especialmente sexual) con humor y estilo personal para conectar con el público.

Además, en YouTube comparte videos donde enseña idiomas como inglés e italiano a través de su canal canal Soy Miguel Idiomas.