Todos quieren que Karina Torres forme parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, pues señalan que su personalidad divertida y sin filtros la podría convertir en la ganadora indiscutible del proyecto de televisión.

La integrante de ‘Las Perdidas’, el grupo también conformado por Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly La Más Preciosa, era esperada en el reality show hace años y las pistas del segundo revelado parecen indicar que su momento podría haber llegado.

✳️ La perdida KARINA TORRES niega que vaya a entrar al reality de LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO... pero hoy la anuncian como la segunda habitante confirmada ‼️👀



"Mañana tengo una campaña en la tarde" pic.twitter.com/vu54aaIxJg — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 7, 2026

Aunque estos días ha negado que será la segunda revelada de La Casa de los Famosos México 2026, al mismo tiempo confirmó que a la misma hora de la revelación, no podrá realizar una transmisión en vivo, pues se encontrará en “una campaña”.

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Recordemos que Karina Torres había confesado en el pasado que le dijo a Wendy Guevara que no le gustaría formar parte de La Casa de los Famosos. “Creo yo que para estar ahí hermanas pues se ocupa mucha capacidad emocional y yo no estoy preparada para ello”, dijo en ese momento.

¿Cuál es el nombre real de Karina Torres?

El nombre completo de la creadora de contenido es Edna Karina Torres Hernández. Es una influencer, comediante, conductora, actriz, creadora de contenido y estilista profesional mexicana.

Nació en el barrio San Juan de El Coecillo, en León, Guanajuato. A los 15 años enfrentó problemas de adicción que se extendieron por más de una década, un tiempo en el que se distanció de su familia.

Posteriormente, logró rehabilitarse y ha contado abiertamente su historia en entrevistas y transmisiones con el objetivo de inspirar a otras personas en situación de vulnerabilidad.

Se desconoce cuál era su nombre antes de su transición, por lo que se entiende que es un episodio en su vida que prefiere no revisitar y no mantener presente. En 2023, Karina se graduó como estilista profesional por la Academia de Belleza y Cosmetología León.

En entrevistas anteriores, describe a su pasado ser como una persona “llena de inseguridades, traumas, resentimientos, soledad, sin propósitos ni sueños”, dejando ver lo mucho que ha cambiado a través de los años.

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