La Casa de los Famosos México 2026: Ellos serán los conductores del reality show

La Casa de los Famosos México 2026 está a la vuelta de la esquina y ahora, se ha revelado quiénes serán los conductores que acompañarán al público y a los habitantes del programa durante todo el reality show.

Se anunció que el programa de Televisa arrancará el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. El anuncio mostraba a las personalidades de temporadas pasadas convertidas en figuras de plástico.

Ellos serán los conductores de La Casa de los Famosos México 2026

A través de un video publicado en redes sociales este domingo por la página oficial de La Casa de los Famosos México 3, se adelantó que tendremos de vuelta a los conductores que se han encargado de dirigir todas las galas en Televisa de las temporadas del programa.

En ese sentido, Diego de Erice y Odalys Ramírez se encargarán nuevamente de manejar las galas que se transmitirán día con día en Televisa y ViX, a excepción de las galas de nominación y eliminación, donde protagonizará al conductora estelar del programa.

Se trata una vez más de Galilea Montijo, la reconocida actriz y conductora cuya participación fue confirmada este lunes 29 de junio en el programa Hoy, cuando los presentadores se encontraban en Campo Marte y dieron la noticia de manera especial.

La propia Galilea fue quien sacó una caja de muñeca con una figura suya en ella, lo que deja ver un poco de cuál es el formato en que se podrían realizar las próximas revelaciones de los habitantes del programa 24/7.

Lo que hasta ahora no se sabe es quiénes serán los encargados de conducir la pregala y postgala, pues sabemos que las anteriores participaciones han sido modificadas desde la tercera temporada, cuando Wendy Guevara y Ricardo Margaleff fueron los encargados de tomar las riendas del programa de ViX.

Antes de esto, quienes amenizaban los momentos anteriores y posteriores a las galas de La Casa de los Famosos México eran Cecilia Galliano y Mauricio Garza, quienes fueron bien recibidos por la audiencia.

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