Aldo De Nigris fue estafado por Salt Bae en su restaurante de CDMX | VIDEO

Aldo De Nigris fue estafado por Salt Bae en su restaurante de CDMX

El influencer Aldo de Nigris fue estafado en el restaurante de Salt Bae, el famoso chef viral por su peculiar manera de arrojar sal sobre la comida. La noticia rápidamente se hizo viral y generó alarmas en el público.

Y es que el creador de contenido revela en un video que pagó una cuenta de 36 mil 195 pesos junto con un par de amigos después de que con un “modus operandi”, los convencieran de aceptar platillos que supuestamente eran gratuitos.

Aldo de Nigris trató de mantener su actitud divertida, aunque dejó claro que no recomienda el restaurante de Salt Bae porque “lo chamaquearon”, como se dice popularmente a cuando “te ven la cara” o te engañan.

Estafan a Aldo de Nigris en el restaurante de Salt Bae

A través de su cuenta de Instagram, el ganador de La Casa de los Famosos México 3 advirtió “cuidado si vas al restaurante de este chef” y decidió contar su experiencia en el mismo mientras se encontraba en la Ciudad de México.

Aldo contó que se había hospedado en el hotel The St. Regis y aunque ya había comido, unos amigos lo invitaron al restaurante Nusr-Et Steakhouse, ya que tenían una reservación y él aceptó, esperando pagar un máximo de 2 mil 500 pesos, pues no comería mucho.

“Me la acaban de aplicar”, admitió al inicio del video. En ese sentido, contó que ya en el restaurante, el chef se dio cuenta de que se varias personas le pedían fotos. “Se acerca conmigo, me saluda, todo bien. Llego a mi mesa, otra vez viene conmigo y nos dice a los de la mesa ‘la carne va por mi parte, ustedes se encargan de las bebidas’”, recordó.

Sin embargo, cuando llegó la cuenta se dieron cuenta del truco, pues la misma ascendía a más de 36 mil pesos y sí incluía cortes de carne, sin contar la propina.

“No me gusta gastar en pendej*da. Gastar 40 mil pesos en un restaurante se me hace una tremenda mam*da y una pendej*da. Por si llegan a ir tengan cuidado porque sí nos comentaron los meseros que es un modus operandi que él chef se acerca”, aseguró.

En ese sentido, señaló que aunque el chef promete invitar los platillos, esto termina sin suceder. “Ustedes pónganse al tiro [...] Si se acercan a tu mesa, te ofrecen platillos que parecen gratis, no los aceptes, mándalos a la ching*da”, sentenció.

Por el momento, el restaurante o Salt Bae no se han pronunciado sobre la estafa que sufrió Aldo de Nigris en el restaurante y que según él, es algo común en el lugar, pero las redes sociales del Nusr-Et Steakhouse se han llenado de comentarios negativos.

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