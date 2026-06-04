José Narro, diputado de Morena es captado es restaurante de lujo ‘Nusr-Et Steakhouse’

Desde su apertura del restaurante Nusr-Et Steakhouse en la Ciudad de México, ha llamado la atención por ofrecer cortes de carne de lujo e incluso comida con láminas de oro, sin embargo, no es lo único por lo que se le reconoce, sino también por algunos de sus comensales.

El lugar es propiedad del reconocido chef de origen turco Nusret Gökçe, popularmente identificado como “Salt Bae”, quien se ha vuelto famoso debido a sus técnicas peculiares.

Durante los primeros días de su inauguración, se volvió polémica la aparición en el local de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del expresidente de México. El joven fue captado en diversas fotos posando junto al chef.

Jesús Ernesto López Muller es captado en lujoso restaurante de la CDMX ı Foto: Captura de pantalla

José Narro Céspedes es captado en el restaurante

El morenista fue captado degustando el menú del lujoso restaurante, pues aparecía en una de las historias de Instagram compartidas por el chef.

Vestido con una camisa blanca, Céspedes fue grabado en la mesa mientras se encontraba viendo su celular, para después ser captado por segunda ocasión en viendo la forma en la que el chef cortaba la carne en una mesa cercana.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, pues se comentó respecto a la austeridad que predica el partido Morena, la cual de acuerdo con palabras de internautas el no deja ver.

Inclusive hicieron alusión a la descripción de su cuenta de la red social X, en donde escribe "Luchador social por justicia y derechos en Zacatecas y México"

Hasta el momento, el diputado no ha dado declaraciones respecto a su visita al local, siendo su última publicación en Facebook una columna de opinión y un reposteo sobre las declaraciones emitidas por el expresidente López Obrador.

Resulta que el diputado morenista @NarroCespedes también gusta de la carne bañada de oro del Salt Bea pic.twitter.com/PZ95wtyuqg — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 3, 2026

¿Cuánto cuesta comer en Nusr-Et Steakhouse?

Visitar Nusr-Et Steakhouse implica una experiencia gastronómica de lujo con precios que pueden elevar significativamente el costo final de la cuenta. Dependiendo de los platillos seleccionados, una comida completa con entrada, bebida, acompañamientos y un corte de carne puede representar un desembolso de varios miles de pesos por comensal.

Los cortes de carne, que son el mayor atractivo del local oscilan entre los dos mil y cuatro mil pesos, mientras que las ensaladas se encuentran en un rango de precios menor comenzando desde los 300 pesos.

El menú incluye desde aperitivos y ensaladas hasta exclusivas bebidas premium y cortes de alta gama, entre los que destaca el famoso Golden Tomahawk, una de las especialidades más llamativas del restaurante por estar recubierta con oro comestible de 24 quilates.

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LMCT