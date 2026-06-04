Arropa Morena a Brugada y acusa “sabotaje” de MC

PAULO GARCÍA (camisa blanca) y Héctor Díaz (de traje), durante la conferencia en favor del Gobierno local, ayer.

DIPUTADOS CAPITALINOS de Morena manifestaron su respaldo a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como a las obras implementadas rumbo al Mundial de Futbol y denunció un sabotaje.

El legislador local Paulo Emilio García González cuestionó a Movimiento Ciudadano (MC) por presuntamente aprovechar el foco de la justa deportiva, que iniciará en siete días, por impulsar un discurso de que la capital está en crisis.

El Dato: El Gobierno capitalino prevé inaugurar la Calzada Flotante que conecta la Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro entre el 7 y 8 de junio.

“Están tratando de instalar varias narrativas, como nada más no ha terminado de crecer MC en estas latitudes quiere ahora, a partir de este contraste crecer, capitalizar, y dice que sólo hay maquillaje en el marco del Mundial, que sólo es pintura”, mencionó.

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Esto, porque el pasado martes el partido naranja anunció que presentó una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México por el posible uso indebido de facultades y desvío de recursos públicos en obras de balizamiento y señalética para el Mundial.

2 mil obras rumbo al Mundial lleva a cabo el Gobierno local

Al respecto, García González aclaró que no hubo una política para repintar, sino que es una fake news, pues recordó que, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, el contratista aplicó el color morado a las vialidades de manera unilateral, por lo cual fue urgido a cubrirlo de amarillo para cumplir con los criterios técnicos y de seguridad.

La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinoza, respaldó a Brugada Molina y destacó que, a diferencia de las ciudades que gobierna el partido naranja, las obras en la capital del país alcanzan todos los lugares, como las Utopías, las casas de las Tres R, el Tren Ligero, el Metro, entre otras.

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En tanto, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido guinda en la capital, Héctor Díaz Polanco, reconoció el trabajo de la mandataria local para afrontar la justa deportiva, pues las obras quedarán para la ciudadanía.