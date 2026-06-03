Siguen en Morena los 10 señalados de narcoligas

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el partido no tomará ninguna decisión respecto a los 10 exfuncionarios y servidores públicos de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos, hasta que se presenten pruebas que acrediten las acusaciones.

En conferencia, la dirigente sostuvo que el partido que encabeza actuará con apego a la legalidad y al debido proceso, por lo que esperará el desarrollo de las investigaciones antes de definir cualquier medida interna contra los involucrados.

El Dato: El PRI, liderado por la legisladora Paloma Sánchez, y organizaciones de abogados sinaloenses, presentaron al Senado una solicitud de desaparición de poderes en la entidad.

“Lo que vamos nosotros a esperar, lo hemos dicho, es que se presenten las pruebas”, declaró ante representantes de los medios de comunicación.

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Montiel Reyes, afirmó que su partido atenderá el llamado “caso Sinaloa” con apego a la legalidad y al Estado de derecho, luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran a 10 servidores y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sostuvo que Morena no evadirá el tema, pero tampoco emitirá juicios anticipados mientras no existan pruebas públicas que sustenten las acusaciones formuladas por las autoridades del gobierno de Donald Trump.

“Nosotros no evadimos el tema de Sinaloa, lo atendemos, como debe de ser, con respeto a la ley y al Estado de derecho”, declaró Montiel Reyes.

Entre los señalados por Estados Unidos se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes continúan en Sinaloa.

La dirigente partidista reiteró que Morena esperará a conocer las evidencias antes de fijar una posición definitiva y respaldó los señalamientos realizados en el informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, respecto la relación de México con Estados Unidos.

“Lo que vamos nosotros a esperar es nuevamente lo que hemos dicho: que se presenten las pruebas”, expresó.

Sostuvo que el partido respalda la postura de la titular del Ejecutivo federal en el sentido de rechazar cualquier intento de utilizar a México como tema de confrontación política en el contexto electoral estadounidense: “Respaldamos su postura en el sentido de que no somos la ‘piñata de nadie’, que ni somos el factor de elección de noviembre de Estados Unidos ni permitiremos la injerencia en el proceso electoral de 2027”.

Montiel Reyes recordó que la posición oficial del guinda ha sido no encubrir actos de corrupción, pero también respetar la presunción de inocencia de las personas involucradas hasta que existan elementos probatorios suficientes.

“Nosotros hemos venido planteando que dentro del partido no vamos a permitir la corrupción”, reiteró.

Reconoció además que tuvieron conocimiento de las declaraciones realizadas por la jueza federal estadounidense Katherine Polk Failla, quien aseguró que existe “abundante evidencia” dentro del proceso judicial relacionado con Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó a principios de mayo en EU.

“Efectivamente ayer conocimos que la jueza (estadounidense) planteó que había pruebas y esperemos conocerlas”, comentó Montiel.

Respecto Enrique Inzunza, quien continúa en el desempeño de sus funciones legislativas, Montiel Reyes destacó que el senador ha acudido a los requerimientos de las autoridades mexicanas y ha colaborado con las investigaciones en curso.

“Acudió a la comparecencia (Enrique Inzunza). Nosotros consideramos que se han cumplido las condiciones para poder atender la investigación, que eso es aquí lo más importante. El senador tomará su decisión o no, pero ha cumplido con presentarse a la Fiscalía”, indicó.