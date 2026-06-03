Cancelan visa a líder de Morena en Chihuahua; ‘nunca he tenido problemas en México o EU’, dice

Cancelan visa a líder de Morena en Chihuahua por multa de tránsito.

La dirigente estatal de Morena en Chihuahua , Brighite Granados de la Rosa, confirmó la cancelación de su visa de turista para los Estados Unidos el pasado viernes 29 de mayo, tras intentar cruzar la frontera norte de México.

El anuncio ocurrió luego de que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, informara en Ciudad Juárez sobre la pérdida del documento y retara a la morenista a mostrarlo, a través de una transmisión en vivo desde el país vecino.

La líder de Morena en Chihuahua detalló que las autoridades migratorias la remitieron a una segunda revisión en las oficinas del puerto de entrada. Ahí le notificaron que la revocación derivaba de una infracción de tránsito, cometida hace 10 años en Nuevo México.

“Más allá de esas infracciones de tránsito, nunca he tenido problemas legales en México, ni en Estados Unidos. Respeto las decisiones que toman las autoridades migratorias de otro país dentro de sus facultades”, indicó Brighite Granados en un encuentro con medios de comunicación.

La líder de Morena calificó la situación como extraña, pues renovó el documento hace 2 años sin recibir observaciones del Consulado. Asimismo, aclaró que viaja de forma regular por tener familia allá y no posee antecedentes penales en ningún país.

A la que sí le quitaron la visa de EEUU fue a la dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados.



Dice ella que se la cancelaron por una infracción de tránsito de hace 10 años y por ser crítica de la gobernadora. *guiño, guiño* 👇 pic.twitter.com/UlfdVpTMFW — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) June 3, 2026

“No puedo ignorar el contexto que vivimos”, afirma líder de Morena en Chihuahua

A través de un posicionamiento oficial, Granados de la Rosa vinculó el hecho con el contexto político actual en el estado y después de que Estados Unidos endureció las medidas migratorias contra los políticos mexicanos.

Finalmente, la dirigente partidista aseguró que mantendrá su postura crítica frente a la administración estatal. Afirmó que respaldará el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que las presiones no frenarán su trabajo político en la entidad.

“No puedo ignorar el contexto que vivimos quienes ejercemos una voz crítica frente a un gobierno estatal que ha demostrado sumisión ante intereses extranjeros y que ha fallado en su responsabilidad de defender la soberanía nacional”, concluyó.

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JVR