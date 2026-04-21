¿Quiénes son las 75 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa que perderán su visa?

Esto se sabe de las 75 personas sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, continuó con su lucha contra el narcotráfico al imponer sanciones a 75 individuos cercanos a personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Así lo informó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que la medida está sustentada por la Orden Ejecutiva 14059 que permite actuaciones contra el tráfico de drogas y afecta a “75 individuos que son familiares o asociados de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa”.

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, anunció la medida. ı Foto: Reuters

Con esta medida, la administración Trump cierra el cerco sobre los grupos delincuenciales, a quienes ha acusado agresivamente de provocar la crisis de fentanilo que se vive en Estados Unidos.

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¿Quiénes son las 75 personas cercanas al Cártel de Sinaloa que sancionó EU?

La sanción contra los 75 individuos vinculados a personas cercanas al Cártel de Sinaloa no es una sanción financiera tradicional, en la que se restringen operaciones financieras, sino más bien una medida migratoria que prohíbe la entrada a los Estados Unidos.

The Trump Administration continues to make our nation and region safer and stronger. Today, I’m taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are family members or close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. @StateDept… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 20, 2026

Así, a los 75 individuos sancionados, seguramente, les serán revocadas sus visas, y se les impondrán restricciones migratorias más severas.

Ante esto, surge la pregunta: ¿Quiénes son las 75 individuos que, por la sanción estadounidense, perderán su visa? ¿Hay alguna personalidad conocida dentro de la lista?

La realidad es que, por ley federal de Estados Unidos, (Sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad), los expedientes de visas son confidenciales , por lo que el Departamento de Estado no publica una lista con nombres y apellidos de quiénes perderían este documento.

No obstante, sí está claro qué tipo de perfil es el que se hace acreedor de la sanción:

Familiares de alto nivel : Esposas e hijos de líderes de las facciones de “Los Chapitos” y “El Mayo” Zambada

Facilitadores financieros : Dueños de empresas de fachada (lavado de dinero) en sectores inmobiliarios y de transporte

Colaboradores de logística: Personas que ayudan a mover precursores químicos desde Asia hacia México

Incluso, en días recientes se reportó la detención de cuatro integrantes del grupo identificado como “Familia Salazar Cruz”, que opera en Estados Unidos y mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa. Se presume que estos serían los primeros sancionados por la medida estadounidense.

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