Senado analiza citar a comparecer a gobernadora y fiscal de Chihuahua por ingreso de agentes de EU

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, podrían comparecer la próxima semana ante las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales del Senado de la República por el ingreso al país de dos agentes estadounidenses que murieron el pasado 19 de abril en un presunto accidente, mientras participaban en una supuesta capacitación en la entidad fronteriza.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, adelantó que legisladores de Morena podrían presentar un punto de acuerdo para citar a comparecer a ambos funcionarios locales, a fin de que proporcionen “toda la información que tengan con relación a este tema”.

Aunque evitó precisar una fecha, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena estimó que las comparecencias podrían llevarse a cabo la próxima semana.

“Yo creo que sí debe ser la semana que entra. Yo creo que sí, y creo que se cite a cualquier funcionario para que proporcione información que facilite la interpretación de los hechos, y si hubo o no alguna violación a alguna disposición de carácter legal o constitucional, eso es sano para la República”, sostuvo.

Javier Corral exige cuentas a Chihuahua por presunta intervención extranjera

Por separado, el senador Javier Corral Jurado se refirió a la presunta actuación de agentes extranjeros en Chihuahua, por lo que planteó que el Senado de la República podría llamar a comparecer al fiscal estatal, César Jáuregui, para esclarecer posibles violaciones a la Constitución.

El también presidente de la Comisión de Justicia advirtió que lo ocurrido en esa entidad implica riesgos en “términos de seguridad nacional y de seguridad pública y de relación internacional”, al señalar que se habría vulnerado la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal en política exterior .

“Las autorizaciones de cualquier colaboración o cooperación de agentes extranjeros en territorio nacional es una competencia de la Federación”, subrayó.

El senador también acusó inconsistencias en la versión oficial de autoridades chihuahuenses. “Cambiaron la versión en menos de 24 horas, ahora resulta que solo les dieron un aventón. Es una burla”, dijo, al tiempo que calificó como “mentiroso” el manejo del caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

En ese contexto, cuestionó la supuesta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México. “Habría que hacernos una pregunta fundamental, ¿desde cuándo la CIA capacita policías en nuestro territorio?”, cuestionó.

Sobre la posibilidad de que el Senado intervenga, Corral confirmó que sí existen facultades para llamar a comparecer a funcionarios locales. “Sí, claro, el Senado mismo lo puede hacer”, indicó, y precisó que “el fiscal general del estado, es muy importante que lo haga”.

Aunque evitó comprometerse a presentar formalmente la propuesta, insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y aplicar sanciones. “Es muy importante que se hagan todas las aclaraciones, explicaciones, incluso que se impongan las sanciones adecuadas a ese hecho”, concluyó.

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cehr