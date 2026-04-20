Estados Unidos restringe visas a 75 ligados al Cártel de Sinaloa

La Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso hoy restricciones de visas a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, lo que marca la primera acción de tipo masivo tomada por el Gobierno de Estado Unidos en contra del entorno de dicha organización criminal.

Aunque las restricciones de visas existen desde hace décadas, el anuncio hecho por Estados Unidos es la primera acción a gran escala, dirigida a suspender los beneficios de entrada a familiares y asociados de negocios de personas ligadas al Cártel de Sinaloa; sin embargo la acción no cita nombres.

“La imposición de restricciones de visa a los narcotraficantes, sus familiares y socios personales o comerciales cercanos no sólo impedirá su entrada a nuestro país, sino que también servirá como elemento disuasorio para que no continúen con sus actividades ilícitas”, dijo el Secretario de Estado Marco Rubio.

Usando como justificación la Orden Ejecutiva 14059 emitida en 2021 por el entonces Presidente Joe Biden que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito de drogas alrededor del mundo, la medida de la Administración tiene efecto inmediato en contra de los señalados.

Como lo hizo también con otros instrumentos legales como la Ley Kingpin, el Departamento de Estado ha implementado sanciones de restricción de visas contra personas directamente involucradas con el Cártel de Sinaloa, pero la de hoy es la primera gran limitante de visas contra el entorno de dicho grupo.

“El Presidente Trump está utilizando todo el poder de Estados Unidos para erradicar los cárteles narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio”, dijo el Secretario Rubio al anunciar las sanciones el día de hoy.

Desde febrero de 2025, la Administración Trump designó al Cártel de Sinaloa y otros 5 grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) además de que también en diciembre de 2025 también designó formalmente el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva.

En mayo de 2025, el sitio de periodismo investigativo ProPública aseguró que la Administración Trump había compilado una lista de funcionarios mexicanos con presuntas ligas con el narcotráfico y que desde entonces habría implementado restricciones de visas a estos, algo que no fue confirmado oficialmente.

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FGR