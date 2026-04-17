Donald Trump prohíbe a Israel bombardear Líbano

El Presidente Donald Trump declaró este viernes que Estados Unidos le “prohibió” a Israel bombardear Líbano tras el acuerdo de alto el fuego.

“Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!”, afirmó Trump en su red social Truth Social, un día después de anunciar una tregua de 10 días.

Mensaje de Donald Trump. ı Foto: Captura de pantalla.

Líbano e Israel han emprendido conversaciones directas para consolidar la tregua que implica que, bajo las garantías de Estados Unidos, Israel suspende sus ataques contra el país y las milicias chiíes libanesas de Hezbolá también dejan de disparar contra territorio israelí.

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Las conversaciones tratarán también la presencia militar de Israel en el sur de Líbano, el retorno de prisioneros libaneses y el complicado desarme de Hezbolá, que se ha negado a dejar las armas hasta que el Ejército israelí no abandone por completo el país.

Por su parte el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel accedió al alto el fuego temporal vigente con el Líbano a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “A petición de mi amigo el presidente Trump, con quien transformamos Oriente Medio y logramos grandes avances, acordamos un alto el fuego temporal en el Líbano”, afirmó Netanyahu en un videomensaje publicado por su oficina.

“A petición suya, se nos brindó la oportunidad de promover una solución política y militar conjunta con el gobierno libanés”, añadió.

Pese a aceptar el cese de hostilidades, Netanyahu subrayó que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte, en particular el “desmantelamiento” del grupo chií libanés Hezbolá, y advirtió de que la campaña no ha concluido. Estas declaraciones se producen después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el Ejército continuará controlando las zonas ocupadas en el sur del Líbano y no descartó reanudar los ataques si no se logra el desarme de Hezbolá.

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FGR