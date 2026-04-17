Impone Trump alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano

El alto el fuego entre Israel y Líbano entró oficialmente en vigor a las 17:00 horas de Washington tras ser anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un intento por frenar la escalada de violencia en Oriente Medio.

Minutos antes de su inicio, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que continuaban los bombardeos contra posiciones de Hezbolá en territorio libanés. De acuerdo con el ejército israelí, más de 380 objetivos fueron atacados en las últimas 24 horas, incluidos lanzacohetes del grupo militar y político chií.

El Dato: Donald Trump dijo que la reunión en la Casa Blanca con Israel y Líbano puede ser en una o dos semanas, y que si se alcanzaba un acuerdo con Irán viajaría a Islamabad.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano reportó al menos tres muertos y 21 heridos por los ataques en el sur del país. A su vez, Hezbolá lanzó ofensivas contra el norte de Israel antes de que iniciara la tregua, lo que activó alarmas en diversas localidades.

TE RECOMENDAMOS: Denuncia violencia y poder Papa León XIV arremete contra líderes globales por las guerras

El servicio de emergencias israelí, Magen David Adom, confirmó al menos tres heridos, dos de ellos en estado grave, tras estos ataques, reflejo de la intensidad de los enfrentamientos incluso en las horas previas al cese de hostilidades.

12 barcos y 100 aeronaves de EU participan en bloqueo de Ormuz

MÁS ADVERTENCIAS. Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió que su país responderá si percibe amenazas durante la tregua. “Si nos sentimos amenazados, reaccionaremos. No nos vamos a ir a ninguna parte. Mantenemos nuestras posiciones”, declaró ante medios, al subrayar que Israel no reducirá su presencia militar.

Por su parte, Hezbolá señaló que el acuerdo no debe permitir “libertad de movimiento” a las fuerzas israelíes dentro del territorio libanés y exigió que el cese de hostilidades sea integral en todo el país.

172 niños libaneses murieron por los ataques israelíes

El ejército libanés denunció posteriormente múltiples violaciones del alto al fuego por parte de Israel, al acusar bombardeos intermitentes en varias aldeas del sur. Ante este escenario, instó a la población civil a retrasar su regreso a las zonas afectadas.

IMPULSA NEGOCIACIÓN. El acuerdo fue resultado de contactos diplomáticos encabezados por Donald Trump, quien aseguró haber sostenido “excelentes conversaciones” con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El Tip: El ejército libanés declaró hoy temprano que Israel violó el cese al fuego tras su entrada en vigor en varias aldeas del sur.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto al fuego de 10 días”, escribió en su red Truth Social.

El republicano adelantó que invitará a ambos líderes a la Casa Blanca para sostener las primeras conversaciones directas entre Israel y Líbano en décadas. “Creo que vamos a tener una reunión”, afirmó, al expresar optimismo sobre un posible avance hacia un acuerdo más amplio.

Mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que sus fuerzas no se retirarán del sur del Líbano durante este periodo y que permanecerán en una zona de seguridad ampliada. “Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros”, señaló.

En este contexto, Donald Trump también afirmó que las negociaciones con Irán avanzan y reiteró que no debe permitirse que ese país desarrolle armas nucleares. “No puede haber armas nucleares”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que si no se alcanza un acuerdo, la violencia podría reanudarse.

Asimismo, sugirió que podrían producirse avances inminentes en Irán, durante una mesa redonda titulada No Tax on Tips celebrada ayer en Las Vegas. Al referirse a los precios del petróleo antes de volver al conflicto, dijo: “Veamos qué pasa en la próxima semana más o menos”, y añadió: “podrían quedar muy impresionados, y si es así, voten por los republicanos”, en alusión a las próximas elecciones de medio mandato.

En Líbano, el impacto humanitario es significativo. En las últimas seis semanas, los ataques han dejado más de 2 mil 196 muertos, incluidos 172 niños, y más de 7 mil 185 heridos, según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública.

Pentágono, listo para atacar a Irán

Por Redacción

EL SECRETARIO de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió ayer que las fuerzas armadas están preparadas para reanudar ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo de paz durante el actual cese al fuego temporal.

Desde el Pentágono, Pete Hegseth aseguró que el despliegue militar en la región mantiene un “bloqueo férreo” sobre el estrecho de Ormuz, con el objetivo de presionar a Teherán y garantizar una posición estratégica ante una posible escalada. “Esperamos que este nuevo régimen iraní elija sabiamente”, afirmó.

El funcionario subrayó que la Armada de EU controla el tráfico marítimo en la zona y cuenta con “recursos y capacidades reales” para sostener la operación el tiempo necesario. Advirtió que, de no haber avances, Irán enfrentaría ataques contra infraestructura energética y eléctrica.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, coincidió en que las tropas están listas para retomar operaciones de combate en cualquier momento, mientras que el jefe del Comando Central, Brad Cooper, señaló que las fuerzas se rearman y ajustan tácticas durante la tregua.

El bloqueo, que involucra a más de 10 mil militares y decenas de buques, ya obligó a 14 embarcaciones a retirarse. Además, se amplió a la inspección e incautación de cargamentos de contrabando, incluidos petróleo, metales y equipos.

A su vez, el presidente Donald Trump expresó optimismo sobre nuevas negociaciones, aunque insistió en que la presión continuará para forzar un acuerdo que incluya la apertura del estrecho de Ormuz.

Papa León XIV arremete contra líderes globales por las guerras

Por Redacción

El Papa León XIV lanzó una de sus críticas más contundentes contra los líderes mundiales al afirmar que el planeta es “devastado por un puñado de tiranos”, durante su visita a Camerún, de gira por África.

El pontífice cuestionó el gasto de miles de millones de dólares en guerras, mientras, señaló, los recursos destinados a salud, educación y reconstrucción permanecen ausentes. Advirtió que los dirigentes ignoran el impacto humano de los conflictos y urgió a un “cambio de rumbo decisivo” frente a la violencia global.

“Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir”, expresó. Además, criticó que se destinen enormes recursos a la devastación, mientras las necesidades básicas de la población quedan relegadas.

El Papa León XIV celebra una misa por la paz y la justicia en Camerún, ayer. ı Foto: Reuters

En su mensaje, también arremetió contra los líderes que utilizan argumentos religiosos para justificar conflictos armados. “¡Ay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político!”, afirmó, al advertir que esta práctica arrastra lo sagrado “a la oscuridad y la inmundicia”.

El Papa sostuvo que este fenómeno representa “un mundo al revés” y una explotación de la creación que debe ser denunciada. En semanas recientes, señaló que Dios rechaza las oraciones de quienes tienen “las manos llenas de sangre”, en declaraciones interpretadas como críticas a funcionarios que apelan al lenguaje religioso para respaldar acciones militares.

El mensaje del pontífice se produce tras días de tensión internacional derivados de su postura contra la guerra en Irán, conflicto en el que ha mantenido una línea crítica frente a las acciones militares impulsadas por Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su derecho a disentir del líder de la Iglesia católica y elevó el tono de sus declaraciones.

“No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el Papa pueda decir lo que quiera, y quiero que diga lo que quiera, pero puedo estar en desacuerdo con él”, declaró antes de viajar a Las Vegas. El magnate sostuvo que León se equivoca en su postura respecto a Irán.

“El Papa dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear”, afirmó. Argumentó que su posición responde a la gravedad del contexto internacional y a la violencia registrada en ese país.

“Irán ha matado a más de 42 mil personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que éste es el mundo real. Es un mundo cruel”, añadió.

El republicano también insistió en destacar la supuesta simpatía de Louis Prevost, hermano del Papa, hacia el movimiento MAGA.