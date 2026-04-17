Irán anuncia la reapertura total del Estrecho de Ormuz

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo.

En consonancia con el alto el fuego en el Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró este viernes que el paso de todos los buques comerciales por el Estrecho de Ormuz queda totalmente abierto durante el periodo restante del alto el fuego, en consonancia con el alto el fuego en el Líbano.

El paso de los buques por el Estrecho se realizará por la ruta coordinada, tal y como ya había anunciado la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán, añadió Abás Araqchi en una publicación en la red social X.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, escribió Abás Araqchi en redes sociales.

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In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Asimismo, el Presidente Donald Trump dio el anuncio en sus redes sociales.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”, publicó.

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FGR