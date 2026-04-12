Trump anuncia que EU bloqueará ‘todos y cada uno’ de los barcos que entren y salgan del Estrecho de Ormuz

Y a los que paguen peaje a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, con efecto inmediato, impondrá un bloqueo a “todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, paso que actualmente está restringido por su rival en guerra, Irán.

Asimismo, informó que ordenó a la Marina estadounidense “buscar e interceptar” a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán.

Imagen satelital del estrecho de Ormuz ı Foto: Especial

Así lo expresó a través de una publicación en la red social Truth, donde informó que estas medidas son en respuesta a la negativa de Irán a retirar su bloqueo de facto sobre el Estrecho de Ormuz y a abandonar su programa nuclear, como, dijo, quedó claro durante los diálogos entre Estados Unidos e Irán que se celebraron el sábado en Pakistán.

“La reunión con Irán comenzó temprano en la mañana y se prolongó durante toda la noche, cerca de 20 horas. Podría entrar en gran detalle y hablar de mucho de lo que se consiguió, pero solo hay una cosa que importa: ¡IRÁN NO ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR A SUS AMBICIONES NUCLEARES!”, escribió Trump en Truth.

Por lo anterior, el mandatario estadounidense anunció que “con efecto inmediato, la Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEAR todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”.

No obstante, Trump aseguró que “en algún momento” se reabrirá el paso y se llegará a “una situación de “todos pueden entrar y todos pueden salir”.

Remarcó que Irán no ha permitido el paso de buques internacionales bajo la amenaza de haber colocado minas en el Estrecho de Ormuz, lo cual calificó como un acto de “extorsión”.

Misiles iraníes, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“Irán prometió abrir el Estrecho de Ormuz y, a sabiendas, no lo hizo. Esto causó ansiedad, desplazamiento y dolor a muchas personas y países en todo el mundo”, escribió el presidente.

Ayer, el Ejército de Estados Unidos inició una operación para retirar estas minas, tras lo cual se logró el paso de dos buques estadounidenses por Ormuz. Así lo informó el Mando Central del Ejército, aunque posteriormente Irán lo desmintió.

“No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de EXTORSIÓN. Quieren dinero y, más importante aún, quieren lo nuclear”, escribió Trump.

Finalmente, el presidente reiteró que Estados Unidos está “ganando” sobre Irán, y exhortó al país persa a renunciar a su programa nuclear, toda vez que, dijo, esta es la única forma en la que puede salir del conflicto sin mayores daños.

“Irán sabe, mejor que nadie, cómo TERMINAR esta situación que ya ha devastado su país. Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su defensa antiaérea y sus radares son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus ‘líderes’ están muertos, todo por su ambición nuclear”, concluyó Donald Trump.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am