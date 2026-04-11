Sin acuerdo entre Estados Unidos e Irán tras 21 horas de negociaciones: JD Vance

Estados Unidos e Irán no alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra, tras 21 horas de negociaciones bilaterales en Islamabad, Pakistán, informó el vicepresidente estadounidense J. D. Vance, quien culpó a Teherán del impasse.

En una brevísima conferencia de prensa, Vance afirmó que Irán no aceptó las condiciones de Estados Unidos, entre ellas la de no desarrollar armamento nuclear, lo que, aseguró, es “el objetivo principal” del presidente Donald Trump.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Regresamos a Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo. Hemos dejado muy claro en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado lo más claro posible, pero han optado por no aceptar nuestras condiciones“, afirmó acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Vance enfatizó que Estados Unidos exige un compromiso explícito sobre el programa nuclear iraní, pese a sostener que las instalaciones de enriquecimiento de uranio como Fordow, Natanz e Isfahán, fueron “destruidas” en el bombardeo del 21 de junio de 2025.

“Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitan obtenerla rápidamente. (...) La pregunta clave es: ¿vemos un compromiso fundamental por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, ni dentro de dos años, sino a largo plazo? Todavía no lo hemos visto, pero esperamos verlo pronto", apuntó.

Vance reconoció que no logró convencer los negociadores iraníes a pesar de que, según él, fueron “bastante flexibles y complacientes”. “El presidente [Donald Trump] nos dijo que debíamos venir con buena voluntad y hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo. Lo hicimos, pero lamentablemente no pudimos avanzar”, declaró.

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que es nuestra mejor y final oferta”, afirmó. “Veremos si los iraníes la aceptan”.

Previamente, el gobierno iraní afirmó en la red social X que las negociaciones continuarán “a pesar de algunas diferencias pendientes”.

Las conversaciones en Islamabad marcaron el primer encuentro directo de alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979, y su resultado podría definir el futuro del frágil alto al fuego de dos semanas anunciado el pasado 7 de abril, así como la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde, hasta antes de la guerra, circulaba 20 por ciento del suministro mundial de petróleo.

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cehr