Irán acepta cese al fuego de dos semanas; permitirá paso controlado por el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de Irán aceptó el cese al fuego de dos semanas previamente anunciado por Donald Trump, y afirmó que Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar su propuesta para terminar con la guerra.
Durante el periodo, se permitirá el paso controlado por el estrecho de Ormuz, de acuerdo con un comunicado compartido por la agencia de noticias iraní IRNA.
