Trump ‘suspende’ por dos semanas ataques contra Irán; condiciona pausa a reapertura ‘inmediata’ del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó por dos semanas los ataques a Irán, pese a que horas antes advirtió una escalada bélica y amagó con la muerte de “toda una civilización” previó al vencimiento del plazo fijado para alcanzar un acuerdo.

No obstante, el mandatario republicano condicionó la pausa a la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, por donde hasta antes de la guerra circulaba 20 por ciento del suministro mundial de petróleo.

Trump reconoció que Irán presentó una propuesta de 10 puntos para poner fin la guerra, que consideró “una base viable para la negociación”, sobre la que, afirmó, “estamos muy avanzados”.

“Será un alto el fuego bilateral", escribió en su plataforma Truth Social. “El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente. (...) ... dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo", agregó.

Asimismo, señaló que su decisión de suspender los bombardeos sucede tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, quienes le pidieron detener el anticipado ataque contra Irán.

“En nombre de Estados Unidos, como Presidente, y también en representación de los países de Medio Oriente, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluyó.

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cehr