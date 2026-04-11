Trump asegura que EU ganó a Irán pese a negociaciones en Pakistán: ‘hemos derrotado a ese país’

Donald Trump aseguró que Estados Unidos ganó la guerra contra Irán, pese a las negociaciones bilaterales en Pakistán que buscan un cese definitivo a las hostilidades en Medio Oriente, incluida la ofensiva que Israel mantiene contra Líbano.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, antes de partir al evento UFC 327 en Miami, Florida, el mandatario republicano reiteró que Estados Unidos ha decimado la capacidad militar iraní y asesinado a los principales líderes de Teherán, al recordar la muerte de Alí Jamenei durante el primer día del conflicto, el pasado 28 de febrero.

“Veremos qué pasa”, dijo Trump sobre las conversaciones en Islamabad, en las que participan el vicepresidente estadounidense J. D. Vance y el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf. “Miren, de todos modos, ganamos. Pase lo que pase, ganamos. Hemos derrotado totalmente a ese país, así que veamos qué pasa. Tal vez hagan un trato, tal vez no", añadió.

Trump aseguró que los representantes de Washington sostienen “negociaciones muy profundas” con Teherán; no obstante, sostuvo que “no importa” si no se logra un acuerdo , toda vez que, opinó, “hemos ganado”.

Trump: ‘lo único que hacemos es abrir el estrecho’

El mandatario insistió en que Estados Unidos ha derrotado militarmente a Irán y que ahora está concentrado en reabrir, para otros países, el estrecho de Ormuz, el estratégico corredor marítimo para el comercio energético mundial bloqueado por Teherán.

“Derrotamos a su armada, derrotamos su fuerza aérea, derrotamos sus antiaéreos, derrotamos su radar, derrotamos a sus líderes. Todos sus líderes están muertos. Ahora, lo único que hacemos es abrir el estrecho [de Ormuz] aunque no lo usemos, porque hay muchos otros países en el mundo que sí lo usan y que tienen miedo, son débiles o son tacaños. No sé la razón, pero la OTAN no nos ayudó, eso te lo puedo decir ”, señaló.

Por otra parte, afirmó que buques de otros países se dirigen a Estados Unidos para cargar petróleo y gas, lo que describió como “algo muy bonito de ver”.

“Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, reiteró. “Una de las cosas que está sucediendo es que los barcos están navegando hacia nuestro país. Grandes y hermosos camiones cisterna y los estamos cargando con petróleo, gas y todo lo demás, algo muy bonito de ver”, agregó.

EU afirma que comenzó a retirar ‘minas’ del estrecho de Ormuz

Más temprano, Trump declaró en su plataforma Truth Social, que Estados Unidos había comenzado a retirar las minas marinas supuestamente plantadas en el estrecho de Ormuz por Irán, lo que consideró “un favor a países de todo el mundo”.

Paralelamente, el Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) informó que los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy operaban en el estrecho de Ormuz “como parte de una misión más amplia para garantizar la total eliminación de las minas marinas”.

Aspecto de un buque estadounidense, presumiblemente cerca del Estrecho de Ormuz. ı Foto: CENTCOM

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cehr