Medios estatales de Irán confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataque de EU e Israel

Medios estatales reportaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió este 28 de febrero de 2026.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió este 28 de febrero de 2026. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murió tras la ofensiva conjunta que Estados Unidos e Israel lanzaron este 28 de febrero, informó la prensa estatal al amanecer del domingo, tiempo local.

La televisión estatal iraní y la agencia de noticias estatal IRNA informaron el deceso, sin ofrecer más detalles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado previamente que Jamenei había muerto en la operación contra Irán.

