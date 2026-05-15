Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán segunda vuelta tras cierre de conteo oficial

Roberto Sánchez (izq.) y Keiko Fujimori (der.) se disputarán la presidencia de Perú en la segunda vuelta.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo del 100 por ciento de las actas de la primera vuelta celebrada el 12 de abril.

La candidata conservadora de Fuerza Popular encabezó la votación con 17.18 por ciento de los sufragios, equivalentes a más de 2.8 millones de votos, mientras que el aspirante nacionalista de Juntos por el Perú obtuvo 12.03 por ciento, suficiente para superar por apenas 21 mil 210 votos a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, vota en las elecciones del 12 de abril de 2026. ı Foto: Reuters

Pese al cierre del escrutinio, será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el encargado de proclamar oficialmente a los dos finalistas el próximo domingo.

La elección estuvo marcada por controversias y cuestionamientos al proceso electoral. El JNE ordenó una auditoría “informática integral y exhaustiva” de la primera vuelta, luego de que el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, renunció el 21 de abril al reconocer retrasos logísticos.

Además, Corvetto y otros seis funcionarios electorales son investigados por presuntas irregularidades, después de que alrededor de 60 mil ciudadanos, principalmente en Lima, denunciaron que no pudieron emitir su voto debido a la falta de material electoral. Las autoridades extendieron entonces la jornada de votación hasta el 13 de abril.

Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de Perú por la fuerza política Juntos por el Perú. ı Foto: Reuters

Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, competirá por cuarta ocasión en un balotaje presidencial. La excongresista y ex primera dama ha enfocado su campaña en promesas de seguridad y orden frente al aumento de la delincuencia en Perú.

Por su parte, Sánchez, exministro del expresidente Pedro Castillo, consolidó apoyo en regiones andinas y amazónicas con propuestas como renegociar contratos de explotación de recursos naturales y aumentar el salario de los maestros.

“Los trabajadores tienen derecho a ser dueños, empresarios, con una visión nacionalista que genere empleo y desarrollo humano”, declaró Sánchez tras concluir el conteo oficial.

Más del 70 por ciento de los votantes no respaldaron a ninguno de los dos candidatos en la primera vuelta, por lo que ambos aspirantes deberán buscar alianzas políticas rumbo al balotaje en un país que atraviesa una prolongada crisis institucional y que ha tenido ocho presidentes en casi una década.

Con información de Reuters y Europa Press.

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