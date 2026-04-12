Perú extiende elecciones generales al 13 de abril; encuestas dan ventaja a Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, vota en las elecciones del 12 de abril de 2026.

Rafael López Aliaga Cazorla, candidato de Renovación Popular, encabezaba los resultados preliminares de las elecciones generales del Perú, antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidiera ampliar los comicios hasta este lunes 13 de abril.

Al corte de las 18:55 horas, los primeros resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) daban la ventaja a Rafael López Aliaga con menos del uno por ciento de las actas contabilizadas. En segundo lugar lo seguía Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, y en tercero la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

No obstante, una encuesta de salida de la empresa Datum posicionó a Keiko Fujimori con el 16.5 por ciento de la preferencia electoral, y a Rafael López Aliaga en segundo puesto, con el 12.8 por ciento de los votos.

Una encuesta de Ipsos Perú también daba la ventaja a Keiko Fujimori, con el 16.6 por ciento de la votación. El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se ubicó detrás con el 12.1 por ciento, y Ricardo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras, obtuvo el 11.8 por ciento de los votos.

De acuerdo con la JNE, la inédita determinación de ampliar los comicios ocurre luego de unos 63 mil 300 electores en Lima no pudieron emitir su voto debido a la falta de material durante la jornada de este 12 de abril.

Si ningún candidato supera el 50 por ciento necesario para ganar, los dos candidatos más votados pasarán a una segunda vuelta, programada para el próximo 7 de junio.

Con información de Reuters.

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cehr