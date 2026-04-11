Trump anuncia que comenzó operación para reabrir Estrecho de Ormuz: ‘Irán está perdiendo’

Vista aérea de costas iraníes y puerto de Bandar Abbas en Ormuz, en una foto de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Ejército ya inició labores para reabrir el Estrecho de Ormuz, en medio de los diálogos entre representantes de Irán y Washington en Pakistán, para poner fin a una guerra que, aseguró el mandatario, el país persa “está perdiendo”.

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense anunció que “ahora estamos comenzando el proceso de despejar el estrecho de Ormuz”. Remarcó que esto es “un favor a países de todo el mundo”, los cuales, acusó, “no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo por sí mismos”.

“Muy curiosamente, sin embargo, barcos petroleros vacíos de muchas naciones se dirigen todos hacia los Estados Unidos de América para CARGAR petróleo”, abundó Trump.

🚨El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el ejército estadounidense ya inició labores para despejar el estrecho de Ormuz.



Anunció que comenzó el proceso de “limpieza” de la zona y afirmó que 28 barcos minadores de Irán fueron hundidos. pic.twitter.com/85MNOTUyLJ — Azucena Uresti (@azucenau) April 11, 2026

Asimismo, informó que fueron hundidas las 28 embarcaciones colocadoras de minas de Irán: “también yacen en el fondo del mar”, escribió.

El anuncio ocurre en medio del primer diálogo entre representantes de Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, país que ha hecho de mediador en el conflicto que cumplió su sexta semana. Estos diálogos están encabezados por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

A propósito, en la misma publicación, Trump aseguró que Irán está “perdiendo” la guerra, lo cual, dijo, es contrario a lo que afirman medios de “noticias falsas”, quienes aseguran que es Washington el que está sufriendo más bajas.

“Los medios de noticias falsas han perdido toda credibilidad, no es que tuvieran alguna desde el principio. Debido a su enorme Síndrome de Desarreglo por Trump (a veces denominado TDS), les encanta decir que Irán está ‘ganando’, cuando, de hecho, todo el mundo sabe que está PERDIENDO, ¡y PERDIENDO EN GRANDE!”, escribió Trump en Truth.

“Su Marina ya no existe, su Fuerza Aérea ya no existe, su sistema antiaéreo es inexistente, el radar está destruido, sus fábricas de misiles y drones han sido en gran parte obliteradas, junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus antiguos ‘líderes’ ya no están con nosotros”, abundó.

Por otro lado, previo al inicio de los diálogos en Pakistán, medios iraníes desmintieron que Estados Unidos haya emprendido una operación para reabrir el Estrecho de Ormuz, y señalaron que, contrario a lo dicho por Trump, fueron las fuerzas armadas del país persa las que detuvieron la llegada de buques estadounidenses a la región del Estrecho.

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