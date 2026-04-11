EU e Irán inician conversaciones de paz en Pakistán, en medio de tensiones en Ormuz

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán (der.), da la mano a JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos (izq.).

Representantes de Estados Unidos e Irán, que se encuentran en conflicto desde hace seis semanas, iniciaron conversaciones directas de alto nivel en Islamabad, Pakistán, con el objetivo de buscar un acuerdo que permita poner fin a la guerra y consolidar el alto el fuego.

Se trata de las conversaciones de más alto nivel entre Washington y Teherán en casi medio siglo y los primeros contactos directos desde 2015, si bien ocurren en medio de tensiones por el control del Estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos de crudo a nivel mundial, bloqueado por Irán.

Imagen satelital del estrecho de Ormuz ı Foto: Especial

Conforme lo previsto, en la primera ronda de diálogos de este sábado participaron, del lado estadounidense: el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Mientras que, del lado iraní, participaron: el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

Las conversaciones duraron dos horas, antes de una pausa.

Previamente, Pakistán realizó labores de mediación diplomática, en donde Irán fijó varias líneas rojas y condicionó los diálogos a varios puntos, entre ellos las reparaciones de guerra, el alto el fuego regional, la liberación de activos congelados y el control del Estrecho de Ormuz.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, en reunión previa con Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní. ı Foto: Reuters

A propósito, los diálogos ocurrieron en medio de tensiones por esta última situación. De acuerdo con fuentes estadounidenses, paralelo al encuentro, Washington llevó a cabo una misión de liberación del Estrecho de Ormuz, con presencia de buques y el inicio de una operación de “desminado”.

Mientras que, en una versión contradictoria, el Gobierno de Irán aseguró que obligó a retroceder a un destructor estadounidense que se aproximaba al Estrecho. Según declaraciones recogidas por la agencia Fars, Irán dio un ultimátum de 30 minutos al buque para abandonar la zona, siendo que, de lo contrario, sería atacado y las conversaciones de paz se verían afectadas.

Representantes de la prensa observan una retransmisión de los momentos clave del diálogo entre EU e Irán. ı Foto: Reuters

Por otro lado, en declaraciones paralelas a la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su confianza en que Irán negocie “de buena fe”, aunque se refirió al país persa como un “estado fallido”.

Asimismo, aseguró que el petróleo estadounidense podría convertirse en alternativa comercial ante el bloqueo en Ormuz.

Mientras tanto, pese al desarrollo de los diálogos, los combates entre Israel y Hezbolá continúan en Líbano. Se espera que líderes de ambos países sostengan conversaciones en Washington el próximo martes.

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