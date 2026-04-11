Trump advierte “ataque duro” a Irán si diálogo se cae... pero Israel y Hezbolá intensifican embates

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país está preparándose para un duro ataque contra Irán si fracasan las negociaciones que arrancan este sábado en Pakistán o si Teherán vulnera el frágil alto el fuego acordado el martes.

En entrevista al diario The New York Post poco después de que el vicepresidente, JD Vance, despegara rumbo a Islamabad para encabezar la delegación estadounidense que negociará un posible acuerdo de paz, el republicano aseguró que el Pentágono se está armando, además, para abrir por la fuerza el estrecho de Ormuz ante la posibilidad de que se rompa el diálogo.

El Dato: Cientos de simpatizantes de Hezbolá protestaron ayer frente a las oficinas del primer ministro libanés, por considerar que las negociaciones son una rendición ante Israel.

“Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, ¡y con aquellas los hicimos pedazos! Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia”, amenazó el mandatario.

Trump también subrayó la desconfianza que le plantean las negociaciones que arrancan hoy, después de que Teherán hiciera públicas una serie de demandas que dijo que Washington había aceptado negociar, algo que la Casa Blanca desmintió argumentando que Irán tuvo que presentar una nueva propuesta condensada que fuera de su gusto.

“Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no”, comentó el mandatario en la entrevista.

El Tip: El líder de la delegación iraní dijo que EU no ha cumplido las condiciones para iniciar el diálogo, como el alto al fuego en el Libano y la liberación de los activos congelados.

El jueves, Trump se quejó de que Irán estaba “haciendo un trabajo muy deficiente” al no permitir la libre navegación a través del estrecho, por donde antes del conflicto pasaba el 20 por ciento de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial: “¡Ése no es el acuerdo que tenemos. Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales. ¡Su única razón de ser es negociar!”, escribió en sus redes sociales.

La agencia noticiosa semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmó que las conversaciones no se llevarán a cabo a menos que Israel ponga fin a sus ataques en Líbano.

Aun así parecían avanzar los preparativos para las conversaciones entre Irán y EU en Pakistán, y se espera además que Israel y Líbano inicien conversaciones la próxima semana en Washington.

Antes de su partida a Islamabad, Vance, quien viajó acompañado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y por el yerno del presidente, Jared Kushner, quienes participaron en tres rondas de conversaciones indirectas con negociadores iraníes, dijo que cree que la negociación con Irán será “positiva”.

Pero añadió: “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros sin duda estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugar con nosotros, entonces van a descubrir que el equipo negociador no es tan receptivo”.

En tanto, la Presidencia del Líbano anunció que ayer hubo un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se acordó una reunión para el próximo martes 14 abril en la sede del Departamento de Estado en Washington, bajo la mediación del secretario Marco Rubio.

“Durante la llamada, se acordó convocar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado de EU para discutir el anuncio de una tregua y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel”, indicó.

Estados Unidos e Irán anunciaron el miércoles un alto el fuego temporal en la guerra, que comenzó el 28 de febrero. En él se incluía al Líbano y a otros países afectados por el conflicto regional, anunció Pakistán, el país mediador. Sin embargo, Israel —y más tarde EU— lo negó. Ambos quieren separar las vías diplomáticas de las dos guerras.

La insistencia de Israel de que el alto el fuego con Irán no incluye una pausa en sus combates con el grupo político-paramilitar Hezbollah, que se unió a la guerra en apoyo de su patrocinador, Irán, ha amenazado con echar por tierra el acuerdo.

SIGUEN HOSTILIDADES. Los ataques entre Israel y el grupo político-militar libanés Hezbolá se intensificaron el viernes, antes de las conversaciones directas entre el gobierno de Líbano e Israel, programadas para la próxima semana.

Al menos 13 miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado de Líbano murieron en un ataque israelí en el sur del país, mientras que Hezbollah se atribuyó un ataque contra una base naval en la ciudad portuaria israelí de Ashdod.

Israel lanzó ataques en varias localidades del sur de Líbano, entre ellos, uno contra un edificio gubernamental en la ciudad sureña de Nabatieh, en el que murieron varios elementos del personal de seguridad del gobierno. Hezbolá se atribuyó otros 31 ataques contra el norte de Israel y contra tropas terrestres israelíes que han invadido el sur de Líbano.

Tel Aviv lanzó su más reciente campaña aérea y una invasión terrestre del sur de Líbano después de que, el 2 de marzo, Hezbolá disparara cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán, su principal aliado y patrocinador.

Al menos mil 888 personas han muerto en Líbano por ataques israelíes: 303 murieron en una rápida serie de 100 ataques que golpearon el país, incluso en múltiples zonas situadas en áreas residenciales y comerciales densamente pobladas del centro de Beirut, lanzados el miércoles en un lapso de 10 minutos, en el día más sangriento en la guerra más reciente entre ambas partes. Los equipos de rescate de la Defensa Civil aún buscan cuerpos atrapados bajo los escombros en la capital libanesa.

Más de tres mil personas han muerto en Irán, según dijo un alto funcionario iraní al periódico estatal Irán; Teherán no ha proporcionado ninguna cifra definitiva de bajas desde hace varias semanas.

“Dios no bendice ningún conflicto”: León XIV

Por AP

El papa León XIV intensificó el viernes su condena de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, al afirmar que “Dios no bendice ningún conflicto” y, desde luego, no se pone del lado de quienes lanzan bombas.

León habló durante una reunión de los principales obispos de la Iglesia católica caldea en Irak, de rito oriental, cuyos clérigos viajaron a Roma para elegir a un nuevo patriarca.

El pontífice les dijo que eran signos de esperanza en un “mundo marcado por violencias absurdas e inhumanas”, especialmente en las tierras del cristianismo primitivo que han sido profanadas “por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin consideración por la vida de las personas”.

León les dijo que ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente, y los instó a “proclamar claramente que Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas”.

Tras emitir llamados moderados a la paz y al diálogo durante las primeras semanas del conflicto, León intensificó sus críticas al gobierno de Trump a partir del Domingo de Ramos, cuando dijo que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra.