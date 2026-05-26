Estados Unidos ataca a Irán durante frágil tregua

Gente camina por la playa con barcos en Ormuz, en Irán, el 22 de mayo

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron ayer ataques de “autodefensa” contra posiciones militares iraníes en el sur del país y embarcaciones desplegadas alrededor del estrecho de Ormuz, una ofensiva que reactivó la tensión regional pese al alto al fuego vigente y a las negociaciones abiertas entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada en febrero pasado.

El Comando Central confirmó que la operación tuvo como objetivo neutralizar amenazas directas contra tropas estadounidenses apostadas en la zona. De acuerdo con el portavoz Timothy Hawkins, los blancos incluyeron plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que presuntamente intentaban colocar minas cerca del estratégico paso marítimo.

El Dato: El fin de semana funcionarios de EU comenzaron a usar la frase “Sin polvo, no hay dólares”, en referencia a las casi mil libras de uranio altamente enriquecido iraní.

“Las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques de autodefensa para proteger a nuestro personal mientras actuamos con moderación durante el alto al fuego”, señaló.

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La ofensiva ocurrió mientras las delegaciones de ambos países afinan los detalles de un memorando de entendimiento orientado a restablecer el tránsito comercial y sentar las bases de una tregua ampliada de 60 días que permita discutir, en una segunda fase, el programa nuclear iraní.

Horas antes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que las conversaciones “avanzan favorablemente”, aunque elevó el costo político de cualquier acuerdo al exigir que varios países musulmanes se adhieran de forma simultánea a los Acuerdos de Abraham, impulsados durante su primer mandato para normalizar relaciones con Israel. Mencionó expresamente a Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania, y sostuvo que esa integración regional convertiría el eventual arreglo con Teherán en un hecho histórico.

Incluso deslizó la posibilidad de que Irán termine incorporándose al mecanismo diplomático. “Todos deberían estar preparados para convertir este acuerdo en algo mucho más trascendente”, escribió en Truth Social.

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REACCIONES INMEDIATAS. Por su parte, Pakistán rechazó de manera pública cualquier obligación derivada del planteamiento estadounidense. Una fuente cercana al gobierno de Islamabad sostuvo que ambos asuntos no están vinculados y remarcó que su país no está obligado a asumir compromisos ajenos al proceso bilateral entre Washington y Teherán. En tanto, Arabia Saudita tampoco ha modificado su posición histórica. El reino insiste en que cualquier normalización formal con Israel requiere avances verificables hacia la creación de un Estado palestino, una condición que sigue sin cumplirse mientras continúa la guerra en Gaza.

Mientras que del lado iraní, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baqaei, enfrió la expectativa de una resolución inmediata. Aunque reconoció avances sustanciales, advirtió que los frecuentes cambios de postura de Washington impiden anticipar una firma cercana.

Precisó además que la negociación actual se limita al fin de las hostilidades y a la reapertura comercial, mientras la cuestión nuclear será abordada posteriormente.

Donald Trump endureció ese punto al reiterar que el uranio enriquecido iraní debe ser destruido bajo supervisión internacional o entregado a su país para su eliminación.