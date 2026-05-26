León XIV alerta por IA y reclama límites éticos y jurídicos en su uso

El Papa León XIV en la presentación de Magnifica humanitas, ayer.

El papa León XIV presentó ayer Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad), la primera encíclica de su pontificado y uno de los documentos doctrinales más ambiciosos emitidos por el Vaticano en décadas, al colocar a la Inteligencia Artificial en el centro del debate moral, político y social contemporáneo. La publicación fija una postura contundente frente al desarrollo tecnológico acelerado y advierte que, sin límites éticos y jurídicos eficaces, esa revolución podría ampliar desigualdades, consolidar nuevas formas de sometimiento y agravar tensiones internacionales.

En un hecho inédito para la Iglesia católica, el pontífice encabezó en persona la presentación pública del texto. Ningún Papa había asumido directamente ese papel frente al lanzamiento oficial de una encíclica, una decisión interpretada como una señal del peso estratégico que León XIV concede al tema.

El Dato: La carta solemne es la forma más elevada de enseñanza a miembros de la Iglesia. Los papas eligen los temas para resaltar las principales prioridades de sus papados.

Desde el inicio de su intervención explicó que eligió deliberadamente la palabra “desarmada” para describir el rumbo que debe seguir la Inteligencia Artificial, porque se trata de una expresión fuerte destinada a despertar conciencias frente a un tiempo histórico que considera decisivo para la humanidad.

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“La Inteligencia Artificial tiene que ser desarmada de las lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte”, afirmó al defender la necesidad urgente de someter su desarrollo a límites morales y políticos claros.

León XIV explicó que la transformación digital representa una revolución incluso más profunda que otras grandes mutaciones históricas, debido a su velocidad de expansión y a su impacto simultáneo sobre economía, relaciones humanas, trabajo, cultura y conflictos armados.

El pontífice subrayó que su texto dialoga con Rerum Novarum, promulgada por León XIII en 1891 como respuesta doctrinal a los efectos sociales de la Revolución Industrial. Ahora, dijo, corresponde a la Iglesia ofrecer criterios frente a una nueva mutación civilizatoria.

La encíclica sostiene que la Inteligencia Artificial no puede considerarse una herramienta neutral. Cada sistema incorpora decisiones humanas, criterios ideológicos y prioridades que terminan modelando estructuras sociales, clasificando personas y condicionando oportunidades.

El Tip: Las encíclicas papales que instan a líderes mundiales a tomar medidas son desiguales en los cambios sustanciales.

TECNOLOGÍA Y EXCLUSIÓN. Asimismo, el documento reconoce que la innovación puede ampliar participación y justicia social, pero advierte que también puede multiplicar desigualdades, consolidar mecanismos de vigilancia automatizada y reforzar exclusiones.

León XIV pone especial énfasis en la concentración del poder tecnológico en manos de unas cuantas plataformas y corporaciones que absorben datos, infraestructura, capacidad de decisiones y control sobre condiciones de acceso digital.

“Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público”, advirtió. A juicio del pontífice, ese fenómeno incrementa riesgos de manipulación estructural, nuevas dependencias económicas y pérdida progresiva de autonomía democrática.

“No podemos considerar la IA como moralmente neutral”, escribió, al sostener que toda arquitectura de algoritmos expresa elecciones respecto de aquello que mide, ignora, clasifica y optimiza.

El texto denuncia riesgos vinculados con manipulación informativa, violaciones de privacidad y reproducción de sesgos ideológicos que se presentan bajo apariencia de objetividad técnica.

También advierte sobre una forma más sutil de engaño: la simulación artificial de vínculos afectivos mediante sistemas que imitan empatía, amistad o consejo. León XIV sostiene que esos mecanismos pueden inducir a usuarios vulnerables a creer que interactúan con sujetos reales, lo que genera dependencia emocional y distorsión relacional.

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PREOCUPACIÓN POR MENORES. A su vez, el Papa denunció que perfiles falsos, algoritmos que amplifican contactos peligrosos y herramientas capaces de alterar imágenes y videos facilitan explotación sexual, chantaje digital y captación insidiosa.

Añadió que entregar teléfonos celulares demasiado pronto, sin control adulto suficiente, incrementa aislamiento, ciberacoso, adicciones tecnológicas y exposición a presiones para compartir información sensible.

En materia laboral, la encíclica cuestiona la narrativa triunfalista asociada al progreso automatizado. León XIV advirtió que muchos modelos actuales desespecializan trabajadores, los someten a vigilancia permanente y los reducen a tareas repetitivas.

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CONFLICTOS Y ESCLAVITUD. El documento sostiene que la revolución digital está transformando la gramática misma de la guerra mediante ataques cibernéticos, campañas de influencia, automatización estratégica y manipulación informativa. “No existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, sentenció.

Añadió que, aunque ciertos sistemas podrían reforzar defensa civil, también reducen el umbral del uso de fuerza letal y favorecen una cultura donde el enemigo queda reducido a cálculo estadístico.

En tanto, el Papa pidió “sinceramente perdón” por el retraso con el que la Iglesia condenó formalmente la esclavitud y vinculó esa omisión con el riesgo de tolerar nuevas formas de sometimiento digital. Recordó que esa condena absoluta llegó recién en el siglo XIX y advirtió que guardar silencio frente a opresiones tecnológicas equivaldría a repetir culpas históricas.