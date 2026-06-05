Senado de EU aprueba paquete de 70 mil mdd para reforzar al ICE

El Senado de Estados Unidos aprobó nuevos recursos para fortalecer las operaciones del ICE y la Patrulla Fronteriza.

El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de 70 mil millones de dólares destinado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reforzar las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump, una medida que representa un importante respaldo legislativo para su agenda de deportaciones.

La iniciativa fue avalada con 52 votos a favor y 47 en contra, sin respaldo de los demócratas y con el rechazo de un integrante de la bancada republicana.

Senado de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Especial

El proyecto fue enviado a la Cámara de Representantes, donde se prevé su discusión la próxima semana antes de su aprobación final.

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Medida fortalece criticada campaña antimigrante de Trump

Los recursos estarán dirigidos principalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, agencias que tendrán garantizado financiamiento adicional durante los próximos tres años.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: AP

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el monto se sumará a cerca de 100 mil millones de dólares en fondos no utilizados del DHS aprobados previamente por el Congreso.

El paquete busca respaldar la política migratoria impulsada por Trump, que contempla un aumento en las acciones contra personas migrantes en situación irregular.

Sus críticos han cuestionado el uso de estos recursos y han señalado posibles afectaciones a derechos civiles durante los operativos.

Un cartel con la leyenda "¡Fuera ICE!" en una protesta contra este cuerpo de seguridad en Chicago. ı Foto: Reuters

Durante el debate legislativo también generó controversia el llamado “Fondo contra la Instrumentalización”, una propuesta promovida por sectores cercanos a Trump para otorgar compensaciones a personas que, según el mandatario, fueron afectadas por acciones de administraciones anteriores. La disposición no fue incluida en la versión final del proyecto.

El líder republicano del Senado, John Thune, señaló que la eliminación de ese fondo permitió avanzar con la aprobación del paquete, luego de que el fiscal general interino, Todd Blanche, declarara ante legisladores que el Departamento de Justicia no continuaría con su implementación.

Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó la aprobación del proyecto y afirmó que refleja las prioridades del Partido Republicano al otorgar más recursos y facultades al gobierno federal.

Con la aprobación del Senado, la medida queda a la espera del voto definitivo en la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen la mayoría.

Con información de Reuters y Europa Press.

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