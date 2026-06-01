ICE reabre visitas en Nueva Jersey

EL DEPARTAMENTO de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el estado de Nueva Jersey acordaron ayer reanudar las visitas familiares en el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, luego de varios días de protestas y disturbios por las condiciones denunciadas por los detenidos.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó que las visitas limitadas volvieron el domingo y que el horario regular se restablecerá este lunes. Además, señaló que las fuerzas del orden escoltarán a las familias hacia las instalaciones para garantizar la seguridad.

El centro migratorio fue escenario de manifestaciones desde que parte de los 300 inmigrantes recluidos inició una huelga de hambre para denunciar condiciones que califican como inhumanas. La mandataria exigió al DHS atención médica adecuada, acceso real a la revisión de casos y el fin de las presiones para firmar documentos de deportación.

Mikie Sherrill también pidió transparencia sobre las personas retenidas y reiteró su solicitud para cerrar la instalación. Asimismo, llamó a mantener protestas pacíficas y evitar una escalada de tensión con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Ante los disturbios registrados en las últimas noches, el alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó toque de queda obligatorio en un perímetro de media milla alrededor de Delaney Hall, vigente de 21:00 a 06:00 horas hasta nuevo aviso.