Israel amplía su control militar rumbo a Beirut

La ofensiva militar de Israel en el sur de Líbano provocó una nueva presión internacional contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, luego de que las tropas israelíes consolidaran posiciones estratégicas y ampliaran su avance hacia el norte, en dirección al río Zahrani y con el objetivo declarado de reforzar la llamada “zona de seguridad” cerca de Beirut.

Uno de los movimientos israelíes más fuertes fue la captura del castillo de Beaufort, una fortaleza de más de 900 años considerada clave por su posición dominante sobre el sur libanés. El sitio, protegido por la Unesco desde 2024, no estaba bajo control israelí desde el retiro militar del año 2000. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, celebró el avance y afirmó que las fuerzas israelíes mantendrán la posición como parte de su estrategia militar contra Hezbolá.

El Dato: FUERZAS ISRAELÍES ocupan ahora cerca de dos mil kilómetros cuadrados de territorio libanés, casi una quinta parte del país. Es la incursión más profunda en un cuarto de siglo.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la toma de Beaufort representa un “hito crucial” y confirmó que ordenó ampliar las maniobras terrestres en territorio libanés. También reiteró que Israel busca extender el control sobre las zonas que antes estaban dominadas por Hezbolá.

Reacciones internacionales

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, acusó a Israel de violar la soberanía del Líbano y el derecho internacional mediante ataques contra civiles, destrucción de aldeas y desplazamientos forzados.

Mientras que Francia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller francés, Jean-Noel Barrot, calificó de “grave error” la invasión israelí y sostuvo que ninguna acción justifica una ocupación cada vez más profunda del territorio libanés.

40 ataques en el sur del Líbano llevó a cabo Israel ayer

Desde Reino Unido, la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, pidió detener las operaciones militares y advirtió que la escalada ha destruido infraestructura y reducido el margen diplomático. Alemania también expresó alarma por el avance israelí y alertó sobre nuevas olas de desplazamiento interno.

De acuerdo con autoridades libanesas, más de 1.2 millones de personas han sido desplazadas desde marzo. El balance oficial reporta más de 3 mil 370 muertos en Líbano, mientras Israel informó la muerte de 24 soldados y cuatro civiles.

Los enfrentamientos también impactaron los mercados energéticos. El precio del petróleo Brent superó los 93 dólares por barril tras el temor a una expansión regional del conflicto y posibles afectaciones en las rutas energéticas del Golfo.

NEGOCIACIÓN con Teherán Asimismo, el mandatario estadounidense, Donald Trump, endureció las condiciones del posible acuerdo nuclear con Irán y exigió garantías para impedir que el país asiático obtenga armamento nuclear “por cualquier medio”. Además, mantiene el bloqueo marítimo sobre puertos iraníes y ordenó operaciones para despejar minas en el estrecho de Ormuz.

A su vez, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqaer Qalibaf, respondió que Teherán no aceptará ningún acuerdo que vulnere los derechos fundamentales del país y aclaró que el programa nuclear iraní está fuera de negociación.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que “el diálogo y el intercambio de mensajes continúan” con EU, dijo que “no es posible juzgar hasta que se llegue a una conclusión clara; todo lo que se dice ahora es especulación.