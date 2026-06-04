ICE detiene en California a exmilitar mexicano vinculado a caso Ayotzinapa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo en Hawthorne, California, a Enrique Martínez Chávez, mexicano de 32 años señalado en su país por desaparición forzada cuando formaba parte del Ejército.

La oficina de ICE en Los Ángeles informó que Martínez Chávez permanecerá bajo custodia migratoria hasta que pueda ser enviado de regreso a México. La autoridad estadounidense lo identificó como una persona buscada por hechos relacionados con su etapa como integrante de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Martínez Chávez aparece entre los elementos militares señalados dentro del caso Ayotzinapa, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

En 2023, la Fiscalía General de la República obtuvo 16 órdenes de aprehensión contra oficiales y tropa del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada dentro de la investigación por la desaparición de los normalistas.

Dentro de ese grupo también figuraba el coronel Rafael Hernández Nieto, además de soldados que habrían acompañado al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos durante los ataques contra los estudiantes.

Según la información del expediente, varios de estos elementos habrían estado relacionados con recorridos realizados en Iguala y con hechos ocurridos en el Hospital Cristina, donde alumnos de Ayotzinapa buscaron refugio durante aquella noche.

Entre los nombres incluidos en la relación de militares con señalamientos por delincuencia organizada y desaparición forzada aparecen Ramiro Manzanares Sanabria, Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez, Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Óscar Cruz Román, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez.

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MSL