Detienen a exfuncionaria vinculada al caso Ayotzinapa por presuntamente ocultar evidencia

Monumento por los desparecidos de Ayotzinapa, en Ciudad de México.

La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa registró un nuevo avance con la detención de una exservidora pública señalada de presuntamente ocultar evidencia clave relacionada con los hechos.

¿Quién es la exfuncionaria detenida?

La detenida fue identificada como Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien se desempeñó como funcionaria dentro de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, la exfuncionaria es señalada por su posible responsabilidad en el ocultamiento o desaparición de videos captados por cámaras de seguridad, ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala, grabaciones que podrían contener información relevante sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Exfuncionaria vinculada a Ayotzinapa es detenida por ocultar evidencia ı Foto: Redes sociales

Las autoridades consideran que estas imágenes podrían haber registrado movimientos de vehículos o personas relacionados con el ataque y posterior desaparición de los estudiantes.

La captura de Estrada Ortega fue realizada por agentes federales durante un operativo en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden judicial derivada de las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes ejecutaron una orden de cateo en un domicilio donde finalmente fue localizada la exfuncionaria.

Durante el despliegue también fue detenida Margarita Anguiano Castro, quien se encontraba en el inmueble al momento del cateo.

Tras su captura, ambas mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Investigación por posible encubrimiento

Las autoridades federales indagan si la exfuncionaria alteró, eliminó o impidió la entrega de material videográfico que podría haber sido relevante para esclarecer lo ocurrido en Iguala, durante la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La presunta desaparición de esos registros es considerada una posible obstrucción de la justicia, ya que las grabaciones podrían aportar datos sobre la actuación de autoridades o de grupos involucrados en los hechos.

La detención de esta exfuncionaria forma parte de los esfuerzos de la reconstruir lo ocurrido aquella noche y determinar responsabilidades dentro de las instituciones que participaron en la investigación inicial.

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MSL