Mario Delgado encabeza ceremonia por 100 años de escuela Normal Rural de Ayotzinapa

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la conmemoración de los 100 años de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, institución emblemática del país que destaca por la formación de miles de maestros rurales comprometidos con la justicia histórica y la transformación del México profundo. Señaló que educar a las hijas e hijos de los campesinos más pobres es el mayor acto de dignidad y vocación social.

Durante el acto, realizado en el Salón Iberoamericano de la SEP y en presencia de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como de la banda de guerra y la escolta de la Escuela Secundaria Técnica No. 21, subrayó que las normales rurales nacieron como un proyecto educativo comunitario inspirado en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, quienes concibieron la escuela como Casa del Pueblo.

Mario Delgado Carrillo afirmó que esa tradición pedagógica es fundamento vivo de la Nueva Escuela Mexicana, la cual retoma el enfoque humanista, crítico y comunitario que las normales rurales han practicado durante un siglo. Sostuvo que la propuesta educativa que hoy se articula en campos formativos tiene su raíz en la escuela de la acción, en el aprender haciendo, abierta a la parcela, a la asamblea y a la vida de los pueblos.

El titular de la SEP recordó que el 2 de marzo de 1926, en Tixtla, 27 jóvenes campesinos iniciaron clases con el acompañamiento del maestro Rodolfo A. Bonilla. Destacó que en 1930 el maestro Raúl Isidro Burgos solicitó un préstamo personal para donar los recursos e iniciar la construcción, esfuerzo colectivo al que se sumaron docentes, estudiantes y pobladores.

Asimismo, expresó su respeto y solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, reiteró el compromiso del Estado mexicano con la verdad y la justicia, y afirmó que ese hecho marcó un parteaguas en la vida pública del país y consolidó el llamado colectivo al “nunca más”.

Informó que, como parte del fortalecimiento institucional, se restableció la mesa de trabajo con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), con la que se alcanzaron acuerdos para mejorar infraestructura, recursos y comedores, a fin de garantizar alimentación digna para las y los futuros docentes.

Finalmente, reconoció a las y los estudiantes y egresados de la Normal de Ayotzinapa. Por su parte, Juan Carlos Salazar Domínguez, estudiante de cuarto grado, destacó que este aniversario es el símbolo de 100 años de resistencia y vocación de servicio hacia las comunidades más marginadas.

Estuvieron presentes el director general de Operación de Servicios Educativos de la AEFCM, Mario Chávez Campos; el director general de Educación Superior para el Magisterio, Julio César Leyva; y el director de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, Tomás Vargas Colchero.

