Claudia Sheinbaum se reúne con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno de España

Claudia Sheinbaum se reúne con Carlos Cuerpo y empresarios de España en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este miércoles en la Ciudad de México al vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien encabezó una visita oficial, acompañado por una delegación de empresarios españoles interesados en el panorama nacional.

“Recibí al Vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien estuvo en México con una delegación de empresarios españoles”, escribió la presidenta mexicana tras superar complicaciones de agenda derivadas de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que obligaron a un primer contacto vía remota.

Recibí al Vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien estuvo en México con una delegación de empresarios españoles. pic.twitter.com/Y8kb6zccSp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 4, 2026

El encuentro bilateral sirvió para estrechar los lazos entre ambas naciones mediante el diálogo directo con representantes del sector privado español.

En el marco de estas sesiones de trabajo, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de España establecieron el ambicioso compromiso mutuo de trabajar de manera coordinada para duplicar el comercio bilateral hacia el año 2030.

Durante la reunión, la comitiva del país europeo revisó las oportunidades de inversión y los proyectos de cooperación económica que mantienen ambas naciones.

Actualmente, el intercambio de bienes y servicios entre México y España rozó los 17 mil millones de euros, cifra que consolidaba al país europeo como el segundo mayor inversor extranjero en territorio mexicano.

Con los nuevos acuerdos y la confianza renovada, las proyecciones financieras, compartidas por las delegaciones, apuntaban a que la inversión acumulada bilateral alcanzará los 100 mil millones de euros en el mediano plazo.

El diálogo empresarial de este miércoles se sumó al realizado ayer y al que asistieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunieron con el vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Un placer mantener el diálogo empresarial con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum @Claudiashein, y los secretarios @Edgar_Amador_Z, @m_ebrard, @r_velascoa y 🇪🇸@jgbrustenga



El vínculo 🇪🇸–🇲🇽se refuerza en un contexto global complejo y con el nuevo acuerdo global UE-México. pic.twitter.com/ntFSa86vMt — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) June 2, 2026

Encuentro empresarial con España busca encajar en el Plan México

La comitiva empresarial española abarca industrias clave que buscan alinearse con el denominado “Plan México” impulsado por la administración federal actual. Entre los sectores representados destacan infraestructura, movilidad, sostenibilidad, transición energética, gestión integral del agua, tecnologías avanzadas, servicios financieros, logística y el ramo automotriz.

Un punto medular de las conversaciones fue el aprovechamiento de las ventajas competitivas que ofrece el Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México.

Dicho marco normativo, liberó de aranceles a la gran mayoría de los productos y refuerza los mecanismos de protección para los inversionistas, posicionando a España como la principal avanzada europea en el mercado mexicano.

Este acercamiento económico y diplomático marcó un claro proceso de deshielo institucional tras periodos de distanciamiento. Además, fortaleció la relación diplomática y comercial estratégica entre México y España en diversos sectores productivos.

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JVR