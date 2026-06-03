CSP condena actos de provocación

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum seguró que el Gobierno federal mantiene abiertas las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y consideró que los incidentes registrados durante las recientes movilizaciones magisteriales fueron resultado de actos de provocación que, señaló, no atribuye a los docentes.

La mandataria fue cuestionada sobre el estado de las negociaciones con el magisterio, que en los últimos días ha realizado protestas para exigir mejoras salariales y cambios en el sistema de pensiones.

Sheinbaum Pardo señaló que las conversaciones continúan a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencias encargadas de encabezar las negociaciones con los representantes del magisterio disidente. “Están informando la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación. Creo que hoy (ayer) tiene una mesa de diálogo”, indicó.

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Al referirse a los hechos ocurridos durante las movilizaciones del lunes, donde dos integrantes de la CNTE resultaron lesionados, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que hubo intentos por generar confrontación y deslindó a los maestros de esas acciones.“Yo pienso que hubo mucha provocación. La verdad, no creo que sean maestros quienes generaron la provocación”, afirmó.

Aunque no precisó quiénes habrían participado en esos actos, la mandataria insistió en que la vía para atender las demandas del magisterio debe seguir siendo el diálogo y la negociación. “Hay diálogo, que es muy importante”, subrayó.

Como parte de las acciones de protesta de la CNTE, disidentes mantienen un plantón que se ha extendido sobre las calles aledañas al Zócalo capitalino y realizado bloqueos en distintos puntos de la CDMX.