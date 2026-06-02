Cayetana Álvarez se reúne con Ricardo Salinas y crítica al gobierno de Sheinbaum

El empresario Ricardo Salinas Pliego recibió a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México, durante un encuentro organizado con motivo del décimo aniversario de los Consejos Consultivos Nacionales de Grupo Salinas.

Ante empresarios, académicos y representantes de distintos sectores, la legisladora compartió una conferencia centrada en temas como la soberanía, la democracia, la libertad y los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas.

Durante su participación, Álvarez de Toledo sostuvo que las principales amenazas para la soberanía de los países pueden surgir desde el interior, al referirse a fenómenos como el crimen organizado, la dependencia económica y lo que calificó como populismo autoritario.

“La elección es simple: soberanía o crimen organizado, soberanía o populismo autoritario, soberanía o dependencia”, expresó la diputada española ante los asistentes al foro.

La elección es simple:



Soberanía o crimen organizado.

Soberanía o populismo autoritario.

Soberanía o dependencia…



Es decir:



Soberanía o Morena.

Soberanía o Sheinbaum.



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Discurso en defensa de la soberanía de los mexicanos. pic.twitter.com/4KAukhC9e0 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 2, 2026

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Libertad, institución impulsada por Salinas Pliego, y formó parte de una serie de actividades destinadas a promover el debate sobre temas económicos, políticos y sociales.

A través de sus redes sociales, el empresario destacó la participación de la legisladora española y agradeció su presencia en México para compartir sus reflexiones con estudiantes, empresarios y líderes de distintos ámbitos.

Escuchen a una mujer inteligente y capaz 😌😎 pic.twitter.com/lqbGEAKU7v — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 2, 2026

Cayetana Álvarez de Toledo es una de las figuras más conocidas del Partido Popular de España y ha mantenido una postura crítica frente a gobiernos de izquierda en América Latina y Europa. Su visita a México generó atención debido a las opiniones que expresó durante el encuentro celebrado en la capital del país.

El foro reunió a integrantes de los Consejos Consultivos Nacionales de Grupo Salinas, así como a invitados del sector empresarial, académico y de la sociedad civil, en el marco de los festejos por el décimo aniversario de este organismo.

🤝🗣️Durante una conferencia por el décimo aniversario de los Consejos Consultativos Nacionales de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, recibió a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, en la Universidad de la Libertad de la CDMX.



En su discurso, la diputada llamó a… pic.twitter.com/xYNnh87a6s — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

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MSL