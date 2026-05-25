TV Azteca responde a Gobierno: ‘seguiremos haciendo periodismo libre’

TV Azteca aseguró que el exhorto desde el Gobierno federal para que la audiencia deje de verlos será inútil, argumentando que millones de televidentes respaldan diariamente sus espacios informativos por hablar con la verdad.

Este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a no ver TV Azteca, al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno desarrollada por perfiles cercanos a directivos de la televisora del Ajusco.

“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit, bueno un X, en este instante”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

Minutos después, TV Azteca emitió su postura, en donde aseguró que no es la primera ocasión en que la Federación intenta boicotear o destruir a la empresa debido a su línea editorial crítica.

TV Azteca sostuvo que el malestar del gobierno radica en que el medio no ha callado frente al acoso ni la persecución política, manteniendo activas investigaciones sobre temas sensibles para la agenda pública.

Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.



Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.



Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ — TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR