CNTE desiste en llegar al Zócalo; instala casas de campaña en calles del Centro Histórico | VIDEO

Aspecto de un mitin de la CNTE en la Ciudad de México.

Luego de lo que calificaron como acto de represión y con cuestionamientos a los principios que defiende el gobierno federal, “que no cumple como la de primero los pobres”, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidieron que no intentarán llegar al Zócalo.

Sin embargo, los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron instalar casas de campañas en calles del Centro Histórico, como Filomeno Mata.

Al llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, una grúa para vehículos pesados trató de frenar el paso de la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero los inconformes con camioneta incluida, pasaron por la banqueta. Llegaron casi al cruce con Bolívar, donde ya estaba la valla policial.

#VIDEO | 🚨 Integrantes de la CNTE llegaron a un acuerdo con elementos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para instalar su plantón sobre la calle 5 de Mayo; sin embargo, amenazaron con bloquear Eje Central Lázaro Cárdenas si los elementos de la SSC no son… pic.twitter.com/kiQX7zmDat — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 25, 2026

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentaron pasar con la camioneta que va cargada con maletas, sillas y otros materiales para instalar el plantón.

Por algunos minutos hubo empujones y los maestros empezaban a formar una valla de seguridad,

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, en compañía de sus compañeros de Quintana Roo, de Baja California y Chiapas, instalaron carpas, lonas y casas de campaña en medio de distintos objetos, entre ellos maletas.

Aunque también quisieron colocarse sobre Eje Central, los profesores de la maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desistieron tras entablar un diálogo con Tonatiuh Ramírez, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Horas antes, los inconformes se enfrentaron a policías que los rociaron con extintores tras intentar romper un cerco de seguridad para impedirles su paso al primer cuadro del Centro Histórico, en donde se está instalando un Fan Fest para el Mundial de la FIFA 2026.

Esta mañana, integrantes del Sector 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan en la Ciudad de México y Oaxaca para exigir hablar con las autoridades y que escuchen sus peticiones.

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FGR