Marcha de la CNTE en CDMX HOY 25 de mayo: Sigue EN VIVO lo más relevante

Sigue EN VIVO lo más relevante de la marcha de la CNTE en CDMX HOY 25 de mayo.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan en CDMX y Oaxaca este lunes 25 de mayo, una semana antes del inicio previsto de su huelga nacional, el 1 de junio. Así se desarrolla la manifestación en la capital mexicana.

08:40 hrs. Bloqueada Paseo de la Reforma a la altura de París

El C5 de la Ciudad de México informó que, poco antes del inicio de la manifestación de la CNTE, la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de París, se encuentra bloqueada, por lo que urgió a considerar rutas alternas como Circuito Interior Melchor Ocampo.

08:30 hrs. Cierra estación Zócalo-Tenochtitlán del Metro CDMX

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que “debido a un evento al exterior”, la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2 estará “cerrada hasta nuevo aviso”.

Importante para usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX:

Debido a un evento al exterior, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Para dirigirte a la zona centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2; San Juan… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 25, 2026

08:20 hrs. Inician concentraciones en inmediaciones del Ángel

Poco antes del inicio previsto de la marcha, grupos de manifestantes ya se concentran cerca del Ángel de la Independencia.

#PrecauciónVial | Manifestantes en preparativos para iniciar marcha sobre Av. Paseo de la Reforma desde Av. Insurgentes hacia el Zócalo. Se encuentra cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma en ambos sentidos entre La Diana y Violeta. #AlternativaVial Av. Chapultepec y… pic.twitter.com/xO4U0bhPuz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 25, 2026

CNTE adelanta protestas y marcha en CDMX y Oaxaca HOY 25 de mayo

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) adelantó una semana el inicio de sus protestas rumbo a su huelga nacional, de forma que este lunes 25 de mayo se llevarán a cabo movilizaciones en la Ciudad de México y en Oaxaca.

Como lo anunció hace unas semanas, la CNTE prevé iniciar una huelga nacional el lunes 1 de junio. Sin embargo, el fin de semana, la Sección XII de la Coordinadora anunció que las movilizaciones comenzarán desde este lunes.

La CNTE mantiene sus exigencias en torno a mejoras laborales y salariales, y ha advertido que la duración de la huelga y las movilizaciones dependerá de la respuesta del Gobierno federal. La Coordinadora ha amagado con extender su movilización hasta el 11 de junio, día en que se inaugurará la Copa Mundial de Fútbol en la capital mexicana.

Ruta de la marcha de la CNTE HOY 25 de mayo

La marcha de la CNTE de este lunes 25 de mayo irá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Por lo anterior, se prevé que siga esta ruta:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), se prevé una afluencia de aproximadamente dos mil manifestantes y un posible plantón en la Plaza de la Constitución.

¿Qué exige la CNTE en su marcha de HOY 25 de mayo?

Con esta propuesta, la cual se prevé continúe el 1 de junio con el inicio de la huelga nacional, la CNTE continúa su lista de exigencias en favor del magisterio, entre ellas:

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Reinstalación inmediata de la Mesa Tripartita para atender las exigencias del MDTEO

Reconocimiento del PTEO en la Ley Estatal de Educación de Oaxaca

Entrega de mobiliario y equipamiento tecnológico para todas las escuelas

Pago de servicios de luz y agua a todas las escuelas

Justicia para las víctimas del año 2006, de la reforma educativa y Nochixtlán 2016

Contratación, recategorización y ascensos del personal docente y administrativo

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