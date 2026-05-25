Marchas y bloqueos en CDMX HOY 25 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de un mitin de la CNTE en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de un mitin de la CNTE en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 25 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 25 de mayo se prevén dos marchas, 10 concentraciones y siete citas.

Marchas

Alianza Nacional de Jubilados. En Senado de la República , Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 horas (Destino: Zócalo Capitalino) .

Ángel de la Independencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 horas (Destino: Zócalo Capitalino). Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación . En, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las

Concentraciones

Juzgadores Federales Cesados en 2025. En Órgano de Administración Judicial , Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las 07:00 horas .

Ciudadanía en Resistencia. En Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , Av. Carlota Armero No. 5000, Col. CTM Culhuacán, Alc. Coyoacán, desde las 07:00 horas .

Comisiones Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México , Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, desde las 10:00 horas .

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. En Suprema Corte de Justicia de la Nación , José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 horas .

Colectivo “Synergia” de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. En Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional , Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. La Laguna Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 13:00 horas .

Comunidad Estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N°15 “Diodoro Antúnez Echegaray” del Instituto Politécnico Nacional. En Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N°15 “Diodoro Antúnez Echegaray” del Instituto Politécnico Nacional , Cda. Gaston Melo No. 41, Col. Tenantitla, Alc. Milpa Alta, desde las 13:00 horas .

Club de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana “Azcapotzalco”. En Universidad Autónoma Metropolitana “Azcapotzalco” , Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martin Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco, desde las 14:30 horas .

Global Movement to Gaza MX. En Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México , Av. Universidad No. 1449, Col. Axotla, Alc. Álvaro Obregón, desde las 16:00 horas .

Metro Popular CDMX. En Estación “Hidalgo”, línea 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro , Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00 horas .

Colectivo “Firmas por Palestina MX”. En Josefina y su Café (Dr. Erazo No. 62, Col. Doctores) / Librería Morgana (Colima No. 143, Col. Roma Norte) / Tienda de Artesanías “Donde Clara” (Ámsterdam No. 133, Col. Condesa), Alc. Cuauhtémoc / Cafetería Vegana “Les Gords” (Ahuanusco No. 33, Col. Pedregal de Santo Domingo), Alc. Coyoacán / Plaza “La Paja Oaxaca” (República de El Salvador No. 125, Col. Centro Histórico), Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día.

Citas Agendadas

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio” y Plata y Oro A.C. En Secretaría de Gobierno , Plaza de la Constitución No.1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00 horas .

La 3ra Cara de la Moneda Trans A.C. y La Calzadas de las Muñecas. En Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro , Delicias No. 67, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00 horas .

Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”. En Secretaría de Gobierno , Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00 horas .

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”. En Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones , Periférico Sur No. 2767, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras, desde las 18:00 horas .

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente. En Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno , Av. José María Pino Suárez No. 15, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00 horas .

Coordinadora Nacional Plan de Ayala del Estado de Coahuila. En Tribunal Superior Agrario , Av. Insurgentes Sur No. 838, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, desde las Durante el día .

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”. En Poder Judicial de la Federación, Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las Durante el día.

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