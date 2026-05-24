CNTE ‘adelanta’ protestas y convoca a marcha en CDMX y Oaxaca para el lunes

Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Sección XII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que este lunes 25 de mayo llevará a cabo manifestaciones en Oaxaca y Ciudad de México, una semana antes del inicio de su huelga nacional, previsto para el 1 de junio.

A través de una publicación en redes sociales, la Sección XII convocó a marchas bajo el lema “Rumbo a la huelga nacional por la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007”.

Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). ı Foto: Cuartoscuro

“Todos a la calle camaradas, esta lucha es para defender nuestros derechos y nuestras conquistas laborales. ‘Ni un paso atrás’”, se lee en el texto que acompaña la infografía con la cual se convocó a la marcha.

En la misma imagen aparece la leyenda “Oaxaca 80% / CDMX 20%”, por lo que se presume que las movilizaciones del lunes serán principalmente en el estado del sureste mexicano.

Asimismo, la infografía está titulada “PARO INDEFINIDO”, si bien no se aclara si esto significa que se adelantará el inicio de la huelga, previsto para el 1 de junio, o solo se realizará la marcha con motivo de la misma.

CNTE va a huelga nacional el 1 de junio

La semana pasada, la CNTE informó que acordó estallar una huelga nacional el 1 de junio, con una serie de actividades entre las cuales la más destacada será una marcha en la zona Centro de la Ciudad de México.

Así lo informó la vocera de la CNTE, Elvira Vélez Morales, quien aseguró que la duración de la huelga nacional dependerá de las respuestas del Gobierno federal y de lo que resuelva la Asamblea Nacional Representativa.

La CNTE ha enfatizado en varias ocasiones que prevé extender su huelga y manifestaciones hasta el 11 de junio, día en que inicia la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Ciudad de México. Para ello, incluso, han contemplado pedir el apoyo de otras organizaciones, como las de transportistas y agricultores.

¿Qué pide la CNTE con su huelga y marchas en Oaxaca y CDMX?

De acuerdo con la mencionada infografía compartida por la Sección XII de la CNTE, las exigencias que ésta hace son:

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Reinstalación inmediata de la Mesa Tripartita para atender las exigencias del MDTEO

Reconocimiento del PTEO en la Ley Estatal de Educación de Oaxaca

Entrega de mobiliario y equipamiento tecnológico para todas las escuelas

Pago de servicios de luz y agua a todas las escuelas

Justicia para las víctimas del año 2006, de la reforma educativa y Nochixtlán 2016

Contratación, recategorización y ascensos del personal docente y administrativo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am