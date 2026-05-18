CNTE anuncia huelga nacional el 1 de junio

La sección 22 de la CNTE se manifestó en Oaxaca el Día del Maestro el pasado 15 de mayo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó estallar una huelga nacional el 1 de junio, con una marcha a las nueve de la mañana que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Al llegar al centro capitalino realizarán un mitin y la instalación de un plantón permanente.

Estas acciones se acordaron tras una asamblea de casi 12 horas en la que participaron cerca de 290 delegados de más de 30 secciones. Al ser cuestionada sobre cuánto durará la huelga, Elvira Vélez Morales, de la Sección 14 democrática de Guerrero, respondió que el plazo dependerá de las respuestas del Gobierno federal y de lo que resuelva la Asamblea Nacional Representativa. La dirigencia añadió que las acciones por entidad se definirán en la jornada nacional.

El Dato: La convocatoria anticipa afectaciones en escuelas de nivel básico, principalmente en donde la CNTE tiene mayor presencia: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y CDMX.

El magisterio sostuvo que sus demandas siguen sin respuesta. Entre ellas, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de la reforma educativa, un incremento de cien por ciento al sueldo base, la reinstalación de docentes cesados y la democratización sindical.

Pedro Hernández, secretario general de la sección novena democrática de la Ciudad de México, rechazó el aumento salarial anunciado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo. Según su desglose, una plaza base con sueldo de seis mil 343 pesos recibiría 253 pesos por quincena, mientras que el apartado de prestaciones sumaría tan sólo 156 pesos.

“La trampa es que hay un 9 por ciento de incremento del salario, pero en el desglose al sueldo base es de cuatro por ciento y en prestaciones, el cinco por ciento”, detalló Pedro Hernández, al sostener que el ajuste global sería de 410.59 pesos por quincena, equivalente a 4.3 por ciento.

Según el representante capitalino, el incremento diario quedaría en 26.46 pesos: “Estas migajas que arrojan hacia los trabajadores de la educación son inaceptables; lo rechazamos, por supuesto”.

Jenny Araceli Pérez, de la Sección 22 de Oaxaca, señaló que la respuesta de 17 páginas entregada por la SEP al pliego petitorio “más que respuestas es un informe” sobre programas sociales del Gobierno federal. La profesora sostuvo que el documento no atiende la abrogación de la Ley del ISSSTE, la reforma educativa o las reinstalaciones.

Desde Michoacán, Eva Hinojosa planteó que el magisterio mantiene como eje el regreso a un sistema solidario e intergeneracional de pensiones, con jubilación para trabajadoras a los 28 años de servicio y trabajadores a los 30. También pidió una mesa de alto nivel encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Israel González, representante de Chiapas, ubicó la huelga en el contexto del mundial, en un periodo de alta atención internacional sobre la CDMX.

La Sección 22 de Oaxaca informó que iniciará una ruta propia el 25 de mayo, antes del paro nacional, para exigir demandas locales, entre ellas: recursos para uniformes escolares, mobiliario, equipo tecnológico, contratación de personal y pagos pendientes.