Definición contra reloj

Y como no hay plazo que no se cumpla, y más en este caso, donde una demora mayor metería en aprietos al árbitro electoral, nos piden no perder de vista el mensaje de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien ayer dio cuenta de la posibilidad de que el Congreso convoque a un periodo extraordinario de sesiones. “Estaremos pendientes de si surgen iniciativas de reforma constitucional o legal que ameriten la posibilidad de un periodo extraordinario”, refirió la morenista. El tema de la posposición del proceso de elección de jueces —para evitar que se empalme con los comicios federales de 2027— está sobre la mesa desde hace varias semanas, y aunque ha habido múltiples llamados, unos menos desesperados que otros, aún no hay respuesta formal. Está claro que los consejeros electorales esperarán ya sólo dos semanas antes de abrir la chequera para empezar a hacer los gastos que requiere la elección judicial y dejar como no atendida la solicitud que los tiene tronándose los dedos, aun cuando ello implique dejar de ahorrar nada menos y nada más que dos mil millones de pesos.