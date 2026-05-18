¿Qué sigue tras la marcha?

No está claro que el conflicto entre la dirigencia de Morena y el Gobierno de Chihuahua y el panismo esté finiquitado luego de la marcha que realizó el partido guinda en la entidad a cargo de la panista Maru Campos el sábado pasado. Lo lógico sería que los morenistas busquen dar el siguiente golpe en esa batalla, luego de que imágenes revelarán que su movilización no cumplió con lo esperado ni en dimensión ni en fuerza y que más bien se convirtiera en un aliciente para que la oposición panista ahora se concentre en un cierre de filas en torno a la mandataria estatal. Una de las muestras de que a esta marcha la dirigencia de Morena le estaba apostando y fuerte, fue la llegada a la capital de la presidenta Ariadna Montiel y del secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán. El recibimiento con abucheos sólo vino a mostrar —lo mismo que algunos bloqueos que impidieron llegar a autobuses con militantes y simpatizantes de otros estados— que no tendrían una tarde fácil. Al final así fue y ayer el dirigente del PAN, Jorge Romero, sostuvo que la marcha había sido ridícula. Ahí el dato.