‘Así mueren las democracias’: Ayuso acusa deterioro institucional en México y España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó que México y España atraviesan un deterioro democrático marcado por el avance del populismo, la pérdida de contrapesos y el debilitamiento institucional.

Durante un encuentro en la Universidad de la Libertad, vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego, la funcionaria española afirmó que “un sistema totalitario, dictatorial, no entra de un día para otro, es mucho más disimulado”.

Ante estudiantes, dirigentes opositores y empresarios, la política del Partido Popular atribuyó ese desgaste al populismo, a la pérdida de contrapesos institucionales y al debilitamiento de la separación de poderes. “Así es como mueren las democracias y así es como está pasando en México y así es como está pasando en España”, dijo.

Se gobierna por convencimiento, no por arrastre. pic.twitter.com/AFBg1TMQ0C — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 5, 2026

En su intervención, Díaz Ayuso centró parte de sus críticas en la reforma judicial mexicana. Sostuvo que los perfiles con carrera, mérito y prestigio pueden perder espacios frente a personas afines a un proyecto político. “Cuando se controla la justicia, se acaba todo”, afirmó ante los asistentes.

La dirigente española también lanzó un mensaje a políticos de oposición, periodistas y personas que, según dijo, enfrentan persecución o inseguridad. Ofreció cooperación desde Madrid y definió a la capital española como un “refugio de la libertad” en Europa.

Al acto acudieron figuras como Germán Martínez, Roberto Gil, Mauricio Tabe, Claudio X. González, Enrique de la Madrid y Fernando Belaunzarán. María Laura Medina de Salinas y Ninfa Salinas participaron como anfitrionas y respaldaron el discurso de la visitante sobre libertad económica y defensa institucional.

Ninfa Salinas sostuvo que la prosperidad no depende de consignas políticas, sino de empleo, empresa y acceso a oportunidades. “La idea de salvar al pueblo suena bonita, pero está hueca”, señaló.

El mensaje de Díaz Ayuso ocurrió un día después de su participación en un homenaje a Hernán Cortés, acto que abrió una controversia política en Ciudad de México. La polémica incluyó protestas de pueblos originarios y la cancelación de una ceremonia religiosa prevista en la Catedral Metropolitana.

Desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió sin mencionar directamente a la política madrileña. “Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”, dijo durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

La gira de Díaz Ayuso colocó otra vez la relación política entre sectores conservadores de México y España en el centro del debate público. En la Universidad de la Libertad, la dirigente cerró con una frase dirigida a sus aliados ideológicos. “Del socialismo se sale, vaya que si se sale”.

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MSL